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Ripple'ın stablecoini PayPal'ı geride bıraktı

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Ripple'ın stablecoini PayPal'ı geride bıraktı
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Ripple'ın dolara endeksli stablecoini RLUSD, piyasaya çıkışından iki yıl geçmeden ödeme devi PayPal'ın stablecoinini piyasa değerinde geride bıraktı. Bu yıl RLUSD hızla büyürken PayPal'ın stablecoininin piyasa değeri zirvesinden belirgin biçimde geriledi.

RLUSD'nin piyasa değeri yaklaşık 2,7 milyar dolara çıkarken PayPal USD'nin (PYUSD) piyasa değeri 2,67 milyar dolarda kaldı. Ripple, RLUSD'yi Aralık 2024'te piyasaya sürmüştü.

Son 30 günde stablecoin piyasa değerini en çok artıran ihraççı 258,2 milyon dolarla Ripple oldu. Ripple'ı 165,1 milyon dolarla Open Standard ve 78 milyon dolarla Ethena izledi.

PAYPAL'IN STABLECOİNİ ERİYOR

PYUSD, 2026'ya yaklaşık 3,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle başlamış ve 5 Mart'ta 4,2 milyar dolarla zirve görmüştü. Stablecoinin piyasa değeri eylül sonunda zirvesinden yaklaşık yüzde 35 gerileyerek 2,7 milyar dolara inmişti.

RLUSD ise yıla yaklaşık 1,3 milyar dolarla başladı ve bu yıl piyasa değerini iki katından fazla artırdı.

BNY VE STANDARD CHARTERED DESTEĞİ

Ripple, 28 Ekim'de ABD merkezli büyük bir kripto para borsasıyla RLUSD'yi bireysel ve kurumsal kullanıcılara sunmak için anlaştı. ABD'li banka BNY, RLUSD rezervlerinin saklamasını yapıyor. İngiliz bankası Standard Chartered de ekimde RLUSD için kurumsal saklama hizmeti başlattı.

XRP Ledger'ın tanınmış doğrulayıcılarından Vet, "RLUSD artık dolara dayalı ilk 5 stablecoin arasında yer alıyor. İlk 3'e doğru ilerliyor." dedi. Vet, RLUSD'nin yaygınlaşmasının geleneksel finans kurumlarının blok zincirine geçişini hızlandırabileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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