Ripple yöneticisinden Kamala Harris kampanyasına rekor bağış

Blockchain teknolojisi, 2024 başkanlık seçimlerinde etkisini güçlendiriyor. Chris Larsen'in bu önemli bağışı, Demokrat aday Kamala Harris'in teknolojik inovasyona yönelik yaklaşımına duyulan güveni yansıtıyor. Future Forward USA PAC, bu destekle birlikte 200 milyon doları aşan bir kampanya bütçesine ulaştı.

Kripto Dünyasından Harris Kampanyasına Rekor Destek

Chris Larsen, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada, Demokrat yasa koyucuların 2025'te başlayacak olası bir Kamala Harris başkanlığında teknolojik inovasyona yeni bir yaklaşım getirebileceğine inandığını belirtti. Bu hamle, Larsen'in Ağustos ayında aynı organizasyona yaptığı 1 milyon dolarlık katkının devamı oldu.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, şirketin Kongre'de kripto dostu politikaları destekleyen her iki parti ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, dijital varlıkların partizan bir mesele olarak görülmemesi gerektiğine işaret ediyor.

ABD'de seçim yarışı kızışırken kripto para destekçileri ve çıkar grupları, Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlık için yarışan adaylara yüz milyonlarca dolar katkıda bulunuyor. Birçok kripto destekli organizasyon hem ön seçimler hem de genel seçim için medya alımlarına yatırım yapıyor.