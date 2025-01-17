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Ripple yöneticisi Donald Trump iddialarına sert yanıt verdi

Ripple yöneticisi Donald Trump iddialarına sert yanıt verdi
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Ripple CLO'su Stuart Alderoty, Trump'ın Harris'e yapılan bağışlarla ilgili eleştirilerini kesin bir dille reddetti. Kampanya bağışları ve siyasi etkileşimlerle ilgili iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Ripple'ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, Donald Trump'ın Kamala Harris'in seçim kampanyasına yapılan destekleri eleştirdiği iddiaları net bir şekilde reddetti. Bu açıklama, bir dizi medya kuruluşunda yer alan ve tartışma yaratan iddiaların ardından geldi. Şirket yöneticisinin destek iddialarıyla ilgili açıklamaları, siyasi ve finansal arenada dikkatleri üzerine çekti.

Ripple Yönetimi Açıklaması Sonrasında XRP Yeniden Yükselişe Geçti

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple'ın üst düzey yöneticileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya attığı Kamala Harris kampanyası destekleme iddialarını sert bir dille yalanladı. Şirketin Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, iddiaların "tamamen kurgu" olduğunu vurguladı.

Tartışma, Trump'a ait olduğu iddia edilen bir açıklamayla alevlendi. Axios'un haberine göre Trump, isimsiz bir şirketi kastederek "Benimle değildiniz, belki Kamala Harris ile birlikteydiniz." ifadelerini kullandı. Bazı kaynaklara göre bu şirketin Ripple olduğu öne sürüldü.

Konunun bir diğer boyutu, Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen'in Harris'in başkanlık kampanyasına yaptığı 11 milyon dolarlık bağışla ilgili. Ripple kurucu ortağı Larsen, Harris'i destekleme gerekçesini "Amerikan teknolojisini dünya çapında lider kılacağına olan inancım" şeklinde açıklamıştı.

Şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, Larsen'in kararına saygı duyduklarını belirtirken, Ripple'ın siyasi yelpazede tarafsız bir yaklaşımla iş birliklerine devam edeceğini vurguladı. Öte yandan şirketin, Trump'ın açılış fonuna XRP bağışı yapmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.

X platformunda yaşanan tartışmalarda, Ripple'ın asılsız haberlere yanıt vermemesi eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, şirketin teknolojik başarılarına rağmen XRP'nin piyasa değerinin beklenen düzeye ulaşamamasını sorgulayan paylaşımlar yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından XRP'nin değerinde yaklaşık yüzde 8'lik bir artış gözlendi. Piyasa uzmanları, bu yükselişi Ripple'a yönelik ilginin sürmesi ve şirketin stratejik konumunun yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendirdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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