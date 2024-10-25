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Ripple SEC davasında temyiz sürecini başlattı

Ripple SEC davasında temyiz sürecini başlattı
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Ripple, XRP satışlarına ilişkin mevcut mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunu resmileştirdi. Şirket, özellikle kurumsal satışlarda Howey testinin uygulanmasına itiraz ederken, SEC'in federal menkul kıymet kanunlarının uygulanmasındaki tutarsız yaklaşımını gündeme getiriyor.

New York Güney Bölgesi mahkemesinin kararına karşı ön argüman beyanıyla harekete geçen Ripple, temyiz mahkemesinden kararı sıfırdan ve tarafsız bir şekilde yeniden incelemesini talep ediyor. Başvuruda özellikle kurumsal XRP satışlarının menkul kıymet olarak sınıflandırılması ve SEC'in "kasten belirsiz" açıklamalarının yarattığı adil bildirim hakkı ihlali öne çıkıyor.

SEC ve Ripple Arasındaki Hukuki Mücadele Devam Ediyor

Ripple Baş Hukuk Yetkilisi Stuart Alderoty, temyiz sürecinde önemli bir avantaja vurgu yaptı. SEC'in yeni kanıt sunamayacağını ve belge savaşlarının geride kaldığını belirten Alderoty, şirketin elindeki kayıtların güçlü olduğunu dile getirdi.

Dava süreci 2020 yılında SEC'in Ripple'ı kayıtsız menkul kıymet satışıyla suçlamasıyla başlamıştı. Geçen yıl Yargıç Analisa Torres, programlı XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetmiş ancak kurumsal satışları farklı değerlendirmişti.

SEC'in 2 milyar dolarlık ceza önerisine karşın mahkeme, Ripple'a 125 milyon dolar para cezası vermişti. Alderoty, SEC'in yaklaşımının sektörde karışıklık yaratmak olduğunu belirtirken, mücadelenin zor kısmının geride kaldığını ifade etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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