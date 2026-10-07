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Ripple Güney Kore'de yeni ortaklık kurdu

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Ripple Güney Kore'de yeni ortaklık kurdu
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Ripple, Güney Koreli aracı kurum Meritz Securities ile dijital varlık alanında iş birliği yaptı. Taraflar, saklama ve tokenleştirme altyapısının ülkenin sermaye piyasalarında kullanımını inceleyecek. Çalışmalar mevcut düzenlemeler çerçevesinde başlayacak.

Meritz Securities, 7 Ekim'de duyurduğu anlaşmayla Ripple'ın finans kuruluşlarına sunduğu teknolojileri Güney Kore pazarına taşımayı değerlendirecek. Ortaklığın merkezinde, kurumların dijital varlıklarını saklamasını sağlayan Ripple Custody ile finansal varlıkları dijital tokenlarla temsil etmeye yönelik altyapı bulunuyor.

Şirketler ilk aşamada yürürlükteki menkul kıymet ve dijital varlık kurallarının izin verdiği alanlarda çalışacak. İş birliğinin kapsamı, Güney Kore'deki düzenlemeler geliştikçe kademeli olarak genişletilebilecek.

SAKLAMA VE TOKENLEŞTİRME BİRLİKTE İNCELENECEK

Plan, dijital varlıkların oluşturulmasıyla bunların kurumlar tarafından saklanması ve yönetilmesini aynı hazırlığın parçaları olarak ele alıyor. Ripple Custody saklama altyapısını sağlarken tokenleştirme teknolojisi, finansal varlıkların Blockchain ağı üzerinde dijital olarak temsil edilmesine olanak tanıyor.

Ripple'ın Asya Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray, Meritz ile dijital varlık altyapısının Güney Kore sermaye piyasalarının gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğini araştıracaklarını belirtti. Meritz ise kendi sermaye piyasası deneyimini Ripple'ın teknolojisiyle birleştirerek yeni finansal hizmetlere hazırlanmayı amaçlıyor.

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Meritz'in dijital varlık hazırlıkları saklama hizmetiyle sınırlı kalmıyor. Kurum, doğrudan kripto varlıklara yatırım yapan spot borsa yatırım fonlarını, tokenleştirilmiş menkul kıymetleri ve yatırımcıların varlıkları küçük paylar halinde alabildiği ürünleri değerlendiriyor. Dijital varlık işlem platformları ve Güney Kore wonuna bağlı stablecoinler de incelenen alanlar arasında bulunuyor.

Sıralanan projeler henüz hizmete açılmış ürünler arasında yer almıyor. Ripple anlaşması kapsamında hangi ürünün önce sunulacağına veya başlangıç tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. Gelecekteki hizmetlerde XRP ya da Ripple'ın dolar destekli stablecoini RLUSD'nin kullanılıp kullanılmayacağı da belirtilmedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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