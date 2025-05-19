Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi

Ripple BAE'de iki ödeme sistemi şirketiyle güçlerini birleştirdi
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Ripple, DFSA lisansı sonrası BAE'de Zand Bank ve Mamo ile stratejik ortaklık kurarak Blockchain tabanlı ödeme platformunu genişletiyor ve bölgede dijital finans dönüşümünü hızlandırıyor.

Blockchain tabanlı ödeme çözümleri sunan Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Zand Bank ve Mamo ile önemli iş birliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmalar, Ripple'ın sınır ötesi ödeme platformu Ripple Payments'in bölgedeki konumunu daha da sağlamlaştıracak.

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Ripple'ın Zand Bank ve Mamo ile gerçekleştirdiği bu yeni ortaklıklar, şirketin mart ayında Dubai Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (DFSA) aldığı lisansın ardından atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Söz konusu lisans, Ripple'a bankalar, finans teknolojisi (fintech) firmaları ve kripto para şirketleri için küresel ödemeleri kapsamlı bir şekilde yönetme yetkisi tanıyor. Bu sayede şirket, bölgedeki finansal kuruluşlara daha etkin çözümler sunmayı hedefliyor.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, gün içinde yaptığı açıklamada, "DFSA lisansımızı almış olmamız, Ripple'ın geleneksel sınır ötesi ödemelerdeki verimsizliklere yönelik çözümlere olan artan talebi daha iyi karşılamasını sağlıyor." ifadelerini kullandı. Zand Bank Hazine ve Piyasalar Başkanı Chirag Sampat ise bu iş birliğinin, bankanın dijital finans alanındaki girişimleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Yakın zamanda AED destekli bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi.

Mamo'nun Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Imad Gharazeddine de Ripple hizmetlerinin, şirketlerine önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı. Gharazeddine, bu ortaklık sayesinde BAE'deki operasyonlarını genişletmek isteyen işletmelere ve bireysel kullanıcılara "daha hızlı ve daha güvenilir sınır ötesi ödemeler" sunabileceklerini ifade etti.

Ripple Payments platformu, halihazırda 90'dan fazla ödeme pazarında aktif olarak kullanılıyor ve dünya genelinde 70 milyar doları aşan bir işlem hacmine ulaşmış durumda. Platform; Dubai, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, Avustralya ve İsviçre gibi önemli finans merkezlerinde hizmet veriyor. Ripple, para transferlerini dakikalar içinde gerçekleştirmek için küresel ödeme ortakları ağı ve Blockchain altyapısını kullanıyor.

Bazı durumlarda şirket, Anında Likidite (On-Demand Liquidity - ODL) hizmeti aracılığıyla kendi dijital varlığı olan XRP'yi bir köprü para birimi olarak kullanıyor. Bu sistem, müşterilerin bir itibari para birimini token kullanarak anında başka bir itibari para birimine dönüştürmesine olanak tanıyor. Öte yandan, genel kripto para piyasasında gözlemlenen düşüş eğilimine paralel olarak XRP'nin fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,5 oranında bir gerileme kaydetti. Ripple'ın BAE'deki bu genişleme adımlarının, şirketin küresel ödeme pazarındaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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