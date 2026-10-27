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Ripple ABD'den banka onayı aldı

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Ripple ABD'den banka onayı aldı
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Ripple, ABD'de ulusal trust bankası kurmak için nihai onay aldı. Karar, şirketin dolar stablecoini RLUSD'nin rezerv yönetimine federal denetim ekliyor. Yeni banka, kurumsal müşterilerin dijital varlıklarını saklama hizmeti de sunabilecek.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisinin (OCC) kararı, Ripple National Trust Bank için Aralık 2025'te verilen koşullu onayın ardından kuruluş sürecini tamamladı. Şirketin açıklamasına göre bankanın yetkileri, RLUSD'yi destekleyen ayrı tutulan rezervleri yönetmeyi ve bu rezervleri token sahipleri yararına güvence altında tutmayı kapsıyor.

RLUSD'NİN İHRAÇÇISI DEĞİŞMİYOR

Yeni bankanın onay alması, RLUSD'yi piyasaya çıkaran kuruluşun değişeceği anlamına gelmiyor. Stablecoin, New York Finansal Hizmetler Departmanının denetlediği Standard Custody & Trust Company tarafından ihraç edilmeye devam edecek. Ripple National Trust Bank ise rezervlerin yönetimi ve saklama hizmetleri üzerinden bu yapıya federal denetim ekleyecek.

Ripple'ın verilerine göre Aralık 2024'te kullanıma sunulan RLUSD'nin piyasa değeri 2,5 milyar dolara ulaştı. Stablecoin, şirketin ödeme altyapısında ve Ripple Prime bünyesinde teminat olarak kullanılıyor.

Şirket, RLUSD'nin dolar mevduatları, ABD devlet borçlanma araçları ve diğer nakit benzerleriyle tamamen desteklendiğini belirtiyor. Rezervlerin başlıca saklayıcısı BNY olurken dolaşımdaki token miktarı ile rezerv varlıklarına ilişkin bağımsız üçüncü taraf raporları aylık olarak yayımlanıyor.

KURUMSAL VARLIKLAR İÇİN SAKLAMA YETKİSİ

Bankanın onaylanan faaliyetleri RLUSD rezervleriyle sınırlı kalmıyor. Kuruluş, faaliyete başladığında kurumsal müşteriler adına dijital varlık saklama hizmeti de verebilecek. Böylece şirketin ödeme, saklama ve sermaye piyasası ürünlerinde kullanabileceği federal denetime tabi bir yapı oluşacak.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, kararı kripto şirketleriyle bankaların birlikte çalışabileceğinin bir örneği olarak değerlendirdi. Garlinghouse, ulusal trust bankası yetkisinin RLUSD ve kurumsal ürünler için daha güçlü bir temel sağlayacağını söyledi.

Ulusal trust bankaları, müşteriler adına varlık saklama ve yönetmeye odaklanıyor. Bu kurumların çoğu, geleneksel ticari bankalar gibi mevduat kabul etmiyor veya kredi vermiyor. Ripple'ın açıklamasında yeni bankanın faaliyete başlayacağı kesin tarih paylaşılmadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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