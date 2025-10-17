Ripple 1 Milyar Dolarlık XRP Alımı İçin Fon Topluyor

Ripple Labs, dijital varlık hazinesi kurmak amacıyla 1 milyar dolar değerinde XRP tokeni satın almak için fon toplama çalışması başlattığı belirtildi. Piyasa kaynaklarına göre bu işlem özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ripple Hazinesini Dolduruyor

Ripple Labs halihazırda önemli miktarda XRP sahibi. Şirketin Mayıs ayında yayınlanan piyasa raporuna göre elinde 4,5 milyar XRP bulunuyor. Toplam dolaşımdaki 59 milyar XRP'den önemli bir pay bu stoklarda yer alıyor. Rapor edilen 1 milyar dolarlık alım gerçekleşirse Ripple hazinesine yaklaşık 427 milyon token daha eklenebilir. Ayrıca şirketin defter üzerinde emanette tutulan 37 milyar tokeni bulunuyor. Bu tokenlerin bir kısmı aylık olarak piyasaya sürülüyor, geri kalanı ise yeniden emanete iade ediliyor.

Ripple geçen hafta kurumsal hazine yönetimi şirketi GTreasury'yi 1 milyar dolara satın aldı. Bu satın alma şirketin dijital varlık operasyonlarını genişletme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Anlaşma ile Ripple, kurumsal hazinelerde tutulan dijital varlıkları yönetmek için altyapı kazanmış oldu. Sistemde stablecoin'ler ve tokenleştirilmiş mevduatlar da yer alıyor. Platform aynı zamanda müşteriler için getiri elde etmek amacıyla kullanılabiliyor.

Kripto hazine yarışında Bitcoin ve Ether öncü konumda. Şirketler toplam 152 milyar dolardan fazla Bitcoin ve 23 milyar dolar Ether tutuyor. XRP ise bu anlamda şu ana kadar şirketler tarafından fazla tercih edilmedi. Singapur merkezli Web3 şirketi Trident Digital Tech Holdings 500 milyon dolara kadar XRP hazinesi oluşturacağını duyurdu. Çinli yapay zeka şirketi Webus 300 milyon dolar ayırmayı planladığını açıkladı. VivoPower ise 100 milyon dolarlık XRP merkezli bir rezerv biriktirmeyi hedeflediğini belirtti.