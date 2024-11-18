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Quant (QNT) teknik fiyat analizi - QNT coin arzı ne kadar, nasıl alınır?

Quant (QNT) teknik fiyat analizi - QNT coin arzı ne kadar, nasıl alınır?
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QNT, iki haftada yüzde 60 artışla 50 haftalık EMA'yı aştı ve düşen kama formasyonu içerisinde 100 dolarlık psikolojik seviyeye doğru ilerliyor. Yatırımcılar ise QNT coin arzı ne kadar, nasıl alınır? sorularının yanıtlarıyla birlikte Quant teknik fiyat analizi aramaları yapıyor. Merak edilen detayları sizler için derledik.

Kripto piyasasında son 24 saatte en iyi performans gösteren altcoin'lerden biri olan Quant fiyatı neredeyse yüzde 10 arttı. Milyar dolarlık piyasa değerini geçen QNT fiyatı şu anda yaklaşık 90 dolardan işlem görüyor. Yeni bir boğa döngüsünün devrede olduğu şu günlerde, 100 dolar sınırını aşan bir yükseliş dalgası yaşanması durumunda QNT fiyat hedefleri merak ediliyor.

Quant (QNT) teknik fiyat analizi

Boğa trendi ivme kazanırken, haftalık grafik düşen kama formasyonunu gösteriyor. Bu formasyonun içinde, boğa koşusu üç ardışık yeşil mumla bir döngüye başlıyor. İyileşme rallisi, iki haftada neredeyse yüzde 60'lık bir fiyat sıçramasına neden oluyor ve mevcut durumda 90 dolar seviyesine yakın işlem görüyor.

İyileşme hareketi, 50 haftalık EMA seviyesini aşarak 100 dolarlık psikolojik sınırı hedefliyor. Ayrıca, fiyat hareketi destek trend çizgisinden bir çift dip formasyonu ile toparlanarak 75 dolardaki direnç seviyesini (boyun çizgisini) kırdı.

Quant (QNT) teknik fiyat analizi - QNT coin arzı ne kadar, nasıl alınır?

Çift dip formasyonunun kırılması, düşen kama modelinde pozitif ivmenin güçlenmesiyle yukarı yönlü hareketin devam edeceğine işaret ediyor. Alıcıların artan ilgisiyle, boğaların fiyatı 105 dolar civarındaki üst trend çizgisine taşımaya çalışması bekleniyor.

QNT coin arzı ne kadar, nasıl alınır?

CoinMarketCap verilerine göre QNT coin arzı 14,88 milyon adettir. Quant coin satın almak için aşağıdaki kripto borsalarından birinde hesap oluşturmanız ve alım işlemlerine başlamanız gerekir:

  1. Binance
  2. ByBit
  3. Coinbase Exchange
  4. Kraken
  5. Bitget
  6. KuCoin
  7. Gate.io
  8. BingX

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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