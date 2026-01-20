Haberler

Pump.fun girişimlere yatırım yapacak

Güncelleme:
Memecoin lansman platformu Pump.fun, ekosistemindeki projeleri desteklemek amacıyla Pump Fund adlı yatırım kolunu hayata geçirdi.

Solana tabanlı memecoin platformu Pump.fun, startup ekosistemini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Platform, X üzerinden yaptığı duyuruda Pump Fund'ın projelerle uzun vadeli ortaklık kurarak girişim ekosistemini ileriye taşıyacağını açıkladı. İlk girişim olarak 12 projeye toplam 3 milyon dolar dağıtacak "Build in Public" (BiP) adlı bir hackathon başlatıldı.

PİYASA JÜRİ KOLTUĞUNDA

Pump.fun, hackathonun geleneksel programlardan farklı olacağını vurguladı. Platform, "Jüri veya risk sermayesini memnun etmek yerine tokenizasyon sayesinde piyasa jüri koltuğuna oturuyor. Kullanıcılar erken dönemde size yatırım yaparak sizi fonluyor. İnsanların ilgisini çekebilen projeler başka hiçbir yerde olmadığı kadar güçleniyor." açıklamasını yaptı. Hackathon'a katılmak isteyen projelerin bir token çıkarması ve arzının en az yüzde 10'una sahip olması gerekiyor. Platform, kazananları belirlerken organik çekiş gücünü, zamanında ürün teslimatını, açık iletişimi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği önceliklendireceğini duyurdu.

PUMP TOKENI ZİRVEDEN YÜZDE 70 GERİLEDİ

2024 ve 2025'te memecoin çılgınlığına öncülük eden Pump.fun, milyonlarca token lansmanı gerçekleştirdi ve yüz milyonlarca dolar komisyon geliri elde etti. Temmuz ayında kendi yerel tokenı PUMP'ı piyasaya süren platform, dakikalar içinde 1 milyar doların üzerinde fon topladı. Ancak Eylül ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan PUMP, Solana memecoin piyasasındaki genel soğumayla birlikte bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 70 değer kaybederek 0,0026 dolara geriledi.

Memecoin heyecanı yavaşlamış olsa da platformdaki momentum devam ediyor. Pump.fun, bu ayın başlarında günlük token lansman sayısında üç aylık zirveye ulaşarak 30.000'i aştı. Bu yükseliş, platformun içerik üreticilere yönelik teşvik programında bir dizi güncelleme yapacağını duyurmasının ardından geldi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
500

