ProCap 400 milyon dolarlık Bitcoin aldı

ProCap 400 milyon dolarlık Bitcoin aldı
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Anthony Pompliano'nun yönettiği ProCap BTC, 3.724 Bitcoin satın alarak 386 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirket halka arz öncesi 1 milyar dolarlık alım hedefi koydu.

Kripto para yatırımcısı Anthony Pompliano'nun yönettiği ProCap BTC, Salı günü 3.724 Bitcoin satın alarak 386 milyon dolarlık dev bir yatırım gerçekleştirdi. Halka arz öncesinde yapılan bu hamle, şirketin kurumsal Bitcoin stratejisinin ilk adımı olarak dikkat çekti.

Kurumsal Alanda Bitcoin Alımları Hızlandı

Kripto para piyasasının önde gelen yatırımcılarından Anthony Pompliano tarafından yönetilen ProCap BTC, gerçekleştirdiği 386 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla sektörün gündemine oturdu. Şirket, toplam 3.724 Bitcoin satın alarak kurumsal dijital varlık stratejisinde önemli bir başlangıç yaptı.

Salı günü kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre şirket Bitcoin başına ortalama 103.785 dolar ödeme gerçekleştirdi. Kripto paranın son dönemdeki değer artışıyla birlikte, satın alınan Bitcoin'lerin piyasa değeri 400 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu stratejik hamle, ProCap'in Pazartesi günü açıkladığı halka arz planlarını takip etti. Columbus Circle Capital adlı özel amaçlı satın alma şirketiyle gerçekleştirilecek birleşme sonrasında ProCap Financial ismiyle borsada işlem görmeyi planlayan şirket, bu süreçte 750 milyon doları aşan finansman topladı. Toplanan finansmanın 516 milyon dolarlık kısmı öz sermaye olarak sağlanırken, 235 milyon dolarlık bölümü dönüştürülebilir tahvil formatında yapılandırıldı.

Pompliano, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda Bitcoin'in performans değerlendirmelerinde yeni bir kriter haline geldiğini vurguladı. Yatırımcı, dijital varlığın getiri performansını aşamayan kurumların Bitcoin pozisyonu alması gerektiğini savundu.

ProCap'in 1 milyar dolara varan Bitcoin alım hedefi, şirketi önemli kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasına katıyor. Piyasa verilerine göre halka açık bir şirket olması durumunda ProCap'in Bitcoin varlıkları, tıbbi teknoloji alanında faaliyet gösteren Semler Scientific'in hemen üzerinde 14. sırada konumlanacaktı.

Bu hafta kurumsal Bitcoin yatırımlarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. MicroStrategy Bitcoin varlıklarını 592.345 BTC seviyesine çıkarırken, Japonya merkezli Metaplanet 11.111 BTC'ye ulaştı. Emlak sektörünün tanınan isimlerinden Grant Cardone'un yönettiği şirket, 1.000 Bitcoin alımıyla kurumsal kripto para yatırımlarına başladı.

Mineral arama faaliyetleriyle bilinen Panther Metals, geleneksel madencilik operasyonlarını kripto para stratejisiyle harmanlayarak 5,4 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı planladığını duyurdu. Norveçli derin deniz madenciliği şirketi Green Minerals da bu hafta içinde 1,2 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

ProCap'in bu adımı, geleneksel finans sektörü ile kripto para ekosistemi arasındaki ayrımın giderek belirsizleştiğine işaret ediyor. Kurumsal şirketlerin bilançolarında Bitcoin rezervi tutma eğiliminin artması, dijital varlıkların kurumsal düzeyde benimsenmesi açısından kritik bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAiil:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak ilerlettiğimizi iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—beni 288 bin doların üzerinde kazanca yönlendirdiği için Pro Shelton'a (@SheltonSGNL on Telegram) teşekkürler.

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