Powell'ın son Fed toplantısı öncesi Bitcoin 76 bin dolar üzerinde

Gün içinde 75 bin 689 ile 77 bin 837 dolar bandında seyreden Bitcoin 76 bin 479 dolar civarında işlem gördü. QCP Capital, faiz kararıyla ilgili ara piyasalarca çoktan hesaba katıldığını ve gerçek sinyalin kararın kendisinde değil Powell'ın tonunda saklı olduğunu belirtti. Şirkete göre piyasalar jeopolitik rahatlama dönemini geride bırakarak makro belirsizliği fiyatlamaya geçti.

Bitunix analisti Chen Dean mesajı daha net bir biçimde ifade etti. "Piyasa artık Fed'in faiz indirim yapıp yapmayacağıyla ilgilenmiyor. Asıl soru Fed'in 'daha uzun süre yüksek faiz' rejimine yeniden kapı aralayıp aralamaması." dedi. Dean, yatırımcıların faiz artışı ihtimaline yönelik çekincesinin giderek büyüdüğünü ekledi.

Dean, kripto piyasaları açısından belirleyici unsurun artık faiz kararı olmadığını vurguladı. "Bitcoin risk varlık girişleri ve süregelen ETF talebinden besleniyor. Ancak Fed yeni faiz artışlarını devre dışı bırakmadığını sinyallerse hem yüksek değerlemeli teknoloji hisseleri hem kripto varlıklar yeniden likidite baskısıyla karşılaşabilir." dedi.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 28 Nisan'da 89,68 milyon dolar net çıkışla arka arkaya ikinci günde negatif seyretti. Günlük kaybın en büyük payı 112 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Spot Ethereum ETF'leri de aynı dönemde 21,80 milyon dolar çıkış kaydetti.

POWELL'IN SON TOPLANTISI, KOLTUĞA WARSH GELİYOR

Bu toplantı Powell için büyük olasılıkla son politika oturumu niteliği taşıyor. Kongre'deki onay sürecindeki aday Kevin Warsh'ın 15 Mayıs'a kadar görevi devralması bekleniyor. Liderlik değişimi yatırımcıların yalnızca bugünkü kararı değil ardından şekillenecek para politikası rejiminin yapısını da tartmasına neden oluyor.

Zincir üzeri veriler de savunmacı bir tablo çiziyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin borsaya net girişleri 27 Nisan'da 9 bin 905 BTC'ye ulaştı. Bu rakam otuz günlük dönemin en yüksek tek günlük net girişi oldu. Borsa rezervleri 25 Nisan'daki 2,666 milyon BTC'den 28 Nisan itibarıyla 2,677 milyon BTC'ye yükseldi. Bu girişlerin hızla emilememesi halinde Bitcoin'in 74 bin ile 75 bin dolar destek bandını yeniden test edebileceği uyarısı yapıldı.

MAKRO BASKI BÜYÜRKEN KURUMSAL TALEP SÜRÜYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1 Mayıs itibarıyla OPEC'ten ayrılacağını duyurması makro tabloyu daha da girift hale getirdi. Analistler bu hamlenin örgütün uzun vadeli arz denetimini zayıflatarak Suudi Arabistan ile pazar rekabetini kızıştırabileceğini öngörüyor. XS.com iş geliştirme başkanı Simon-Peter Massabni, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel para politikasında ihtiyatlılığı artırdığını ve güçlenen dolar ile enflasyon korkularının risk varlıklarını baskıladığını söyledi.

Coinbase Institutional ve Glassnode'un ortak Q2 raporuna göre kurumsal yatırımcıların yüzde 75'i ve kurumsal olmayan yatırımcıların yüzde 61'i Bitcoin'i hâlâ düşük değerlenmiş buluyor. Rapor, kripto para piyasasının yüzde 18 gerilediği ilk çeyrekte stablecoin arzının 308 milyar dolardan 318 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu veri, sermayenin bir bölümünün ekosistemden tamamen çıkmak yerine içeride kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, düşük likidite ortamının herhangi bir Fed sürprizinin etkisini büyüteceğine dikkat çekti. Mart ayında spot ve sürekli vadeli işlem hacimlerinin on iki aylık dibe gerilediğini hatırlatan Howard, kararın ardından belirleyici bir kırılma yerine 72 bin ile 80 bin dolar bandında dalgalı ve aralıklı bir seyri ana senaryo olarak benimsediğini belirtti.