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Polymarket kaldıraçlı işlemlere hazırlanıyor

Polymarket kaldıraçlı işlemlere hazırlanıyor
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Tahmin piyasası platformu Polymarket, ABD'de kaldıraçlı işlem sunmak için düzenleyici kuruma başvurdu. Onay çıkması halinde kullanıcılar etkinliklere her zamankinden çok daha az peşin sermayeyle bahis oynayabilecek.

Polymarket'in başvurusu, platform kullanıcılarına kaldıraçlı işlem imkânı açabilir. Söz konusu yöntem, bir etkinliğe bahis oynamak için normalde gereken sermayenin yalnızca bir bölümünü önden yatırmayı gerektiriyor.

Ulusal Vadeli İşlemler Birliği (NFA) kayıtlarına göre Polymarket'in bağlı kuruluşu Coming Home GBA LLC, PM Derivatives LLC aracılığıyla vadeli işlem komisyoncusu (FCM) kaydı ve ilgili onaylar için başvuru yaptı. PM Derivatives LLC, FCM kaydı, NFA üyeliği ve swap firması onaylarına ilişkin ana başvuruları 3 Temmuz'da sundu. Platformda kaldıraçlı işlemi tam olarak devreye almak için Polymarket'in ayrıca Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC) onayına da ihtiyacı olacak.

RAKİP KALSHI ONAYI MART'TA ALDI

Rakip platform Kalshi bu süreçte daha ileride bulunuyor. Kalshi'nin bağlı kuruluşu Kinetic Markets LLC, Mart 2026'da NFA'dan kayıtlı FCM ve swap firması onayını alarak kaldıraçlı işlem sunma yolunda konumlandı.

İki büyük tahmin piyasası platformu, haziranda aylık bazda rekor işlem hacmine ulaştı. Geçen ay Kalshi 33 milyar dolar hacim görürken Polymarket ve ABD'deki iştiraki birlikte yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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