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Piyasa düşerken Metaplanet Bitcoin alımına devam ediyor

Piyasa düşerken Metaplanet Bitcoin alımına devam ediyor
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Japon yatırım şirketi Metaplanet, yılın ikinci çeyreğinde 2 bin 823 Bitcoin daha alarak toplam varlığını 43 bin BTC'ye taşıdı. Şirket alımı ortalama maliyetinin altında yaptı, ancak alım hızı önceki çeyreklere göre belirgin biçimde yavaşladı.

Şirket, temmuz başındaki açıklamasında son alımını BTC başına ortalama 12,7 milyon yen, yani yaklaşık 88 bin dolar üzerinden yaptığını duyurdu. Bu fiyat mevcut ortalamanın altında kaldığı için Metaplanet'in birim maliyeti yaklaşık 107 bin 700 dolardan 106 bin 500 dolara geriledi. Elindeki toplam Bitcoin'in maliyeti ise yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştı.

Metaplanet ikinci çeyrekte, nakit teminatlı opsiyon satışına dayanan Bitcoin gelir üretme programından yaklaşık 10,95 milyon dolar gelir elde etti. Şirket ayrıca bu ay, Japonya'da yatırımcılara doğrudan Bitcoin bağlantılı getiri ürünleri sunmak için lisanslı aracı kurum Siiibo Securities'i yaklaşık 13 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

ALIM HIZI 17 BİN BTC'DEN 2 BİNE GERİLEDİ

Şirketin açıklaması, alım temposunun giderek düştüğünü ortaya koydu. Metaplanet 2025'in üçüncü çeyreğinde 17 bin 473, dördüncü çeyreğinde 4 bin 279, 2026'nın ilk çeyreğinde 5 bin 75 Bitcoin almıştı. İkinci çeyrekteki 2 bin 823 BTC bu serinin en düşüğü oldu. Şirket yine de yıl sonuna kadar 100 bin, 2027 sonuna kadar 210 bin BTC biriktirmeyi hedefliyor.

Alımlar, Bitcoin'in zorlu bir çeyrek geçirdiği döneme denk geldi. Kripto para ikinci çeyrekte yüzde 20'yi aşan bir düşüşle 73 bin 580 dolardan 58 bin 558 dolara geriledi, temmuz başında ise 60 bin dolar dolayına döndü. Metaplanet hissesi perşembe günü yüzde 3,5 yükselerek 207 yene çıksa da yıl başından bu yana yüzde 48 değer kaybetti ve aynı dönemde yüzde 31 gerileyen Bitcoin'in gerisinde kaldı.

BAZI ŞİRKETLER BİTCOİN HAZİNESİNDEN ÇIKIYOR

Metaplanet alımlarını sürdürürken bir grup hazine şirketi ters yöne geçti. Nasdaq'ta işlem gören Güney Koreli K Wave Media, elindeki son 88 Bitcoin'i 6 milyon dolarlık borcunu kapatmak için satarak stratejiden tamamen çıktı. Şirket, Temmuz 2025'te 1 milyar dolarlık sermaye kapasitesi sağladıktan sonra varlığını 10 bin BTC'ye çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Fransız yarı iletken şirketi Sequans Communications da mayısta elindeki Bitcoin'i zamana yayarak nakde çevireceğini duyurmuştu. O dönemde şirketin 658 BTC'si vardı. Öte yandan en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, geçtiğimiz günlerde her hafta yaptığı alımı atlayarak temettü ödemelerini ve nakit rezervini destekleyecek yeni bir sermaye çerçevesi tanıttı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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