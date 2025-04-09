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Piyasa Çöküşünün Ardından Takip Edilmesi Gereken 3 Yapay Zekâ Coin'i

Piyasa Çöküşünün Ardından Takip Edilmesi Gereken 3 Yapay Zekâ Coin'i
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Piyasa genelindeki büyük likidasyon sonrası, bazı güçlü yapay zekâ altcoin'leri şu an gerçek potansiyellerinin çok altında işlem görüyor. Yapay zekâ token'ları son 9 ayın zirvesine kıyasla yüzde 70'e yakın düşmüş durumda. Bu da bir toparlanma ihtimali ve dipten alım fırsatı anlamına geliyor. Biz de piyasa çöküşü sırasında yakından takip edilmesi gereken yapay zeka coinlerini sizler için derledik.

1. Worldcoin (WLD)

Worldcoin, iris taramasıyla çalışan küresel bir dijital kimlik sistemi kurmayı hedefliyor. Bu teknolojiyle botlar, deepfake dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı ve sahte haberlerle mücadele amaçlanıyor.

Projenin arkasında, yapay zekâ alanının öncülerinden biri olan OpenAI CEO'su Sam Altman bulunuyor. ChatGPT ve görsel üretim aracı Sora'yı geliştiren ekipten destek alıyor. Worldcoin, dört ay önceki seçim sonrası zirvesine göre yüzde 85 düşmüş durumda. Ancak bu düşüş, güçlü destek ve teknolojiye sahip bir proje için sıçrama tahtası olabilir.

2. MIND of Pepe (MIND)

MIND of Pepe, yapay zekâ ajanları üzerine kurulu yenilikçi bir proje. Bu token, kullanıcılarına erken aşamada kârlı fırsatlara erişim sağlama sözü veriyor.

Projenin yapay zekâsı, sosyal medya platformu X üzerinden kripto topluluğuyla etkileşime geçerek piyasadaki gizli fırsatları belirlemeyi ve özel bilgiler sunmayı hedefliyor. Telegram kanalında ise, henüz piyasaya çıkmamış potansiyel token'lara erken erişim sağlanacak.

$MIND token için ön satış hâlâ devam ediyor. Borsalarda işlem görmemesi, ileride yaşanabilecek güçlü talep için ekstra fırsat sunuyor.

3. Bittensor (TAO)

Bittensor, küresel ölçekte bir yapay zekâ ağı kurmak için geliştirilen merkeziyetsiz, açık kaynaklı bir protokol. Kullanıcılar, hesaplama gücünü ve makine öğrenimi modellerini bu ağa katkı sunarak TAO token ile ödüllendiriliyor.

Bittensor'un amacı, dağıtık yapay zekâ gücünü kullanarak teknolojinin gelişimini hızlandırmak. Seçim sonrası zirvesinden bu yana yüzde 70'ten fazla düşen TAO, bu alanda çözümler arayan piyasa için hâlâ önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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