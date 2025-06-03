Pi Network'te İkinci Göç Krizi: Kullanıcılar Tepkili, PI Coin Fiyatı Tehlikede mi?

Pi Network uygulamasında ani şekilde çıkan ikinci göç uyarıları, kullanıcılar arasında kafa karışıklığına neden oldu. Birçok kullanıcı, ilk göç sürecini tamamladığını belirtmesine rağmen yeni kontrol listeleriyle karşılaştığını ifade etti.

Sosyal medya platformu X'te tepkilerini dile getiren kullanıcılar, özellikle KYC (Kimlik Doğrulama) süreci henüz tamamlanmayanların mağdur olduğunu vurguladı. "Yıllarca madencilik yaptık, şimdi coin'lerimize erişim yok" yorumları dikkat çekti.

KYC Süreci Tamamlanmadan Yeni Göç Mü?

KYC işlemleri henüz tamamlanmayan birçok kullanıcı, ikinci göç süreci için yapılan yönlendirmelerin zamansız ve kafa karıştırıcı olduğunu belirtiyor. Bazı gönderiler, Pi Network'ün ana ağa geçiş için KYC doğrulaması, cüzdan ve kilitleme ayarlarının yapılmasını zorunlu tuttuğunu iddia etti. Ancak Pi Core Team henüz bu yeni göç sürecini resmi olarak doğrulamadı.

276 Milyon PI Kilidi Açılıyor: Fiyat Düşer mi?

Haziran ayında toplam değeri yaklaşık 176 milyon dolar olan 276 milyon PI token'ın kilidinin açılması bekleniyor. Düşük işlem hacmi ve hassas piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu gelişme PI Coin için aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir.

PI Coin Teknik Görünüm: Düşüş Baskısı Devam Ediyor

PI Coin, 0,64 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik göstergeler, zayıf alım gücü ve piyasa kararsızlığına işaret ediyor. RSI'ın 40 seviyesinde olması ve MACD'nin yatay seyri, yukarı yönlü bir ivme eksikliğini ortaya koyuyor.

Kısa vadeli grafiklerde de benzer bir tablo söz konusu. RSI 29 seviyelerine kadar düştü ve aşırı satım bölgesine girildi. Fiyatın 0,64 dolar desteğini kırması durumunda, sıradaki destekler 0,60 dolar ve ardından psikolojik eşik olan 0,40 dolar olarak öne çıkıyor.

Bu senaryonun tersine dönmesi için boğaların güçlü işlem hacmiyle 0,65 - 0,66 dolar aralığını yeniden kazanması gerekiyor.