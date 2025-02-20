Mobil madencilik modeli sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesi kazanan proje, donanım yatırımı gerektirmeden PI token kazanma imkanı sunuyor. IOU (borç senedi) fiyatının 61 dolar ile 70 dolar arasında seyretmesi, token'ın açık piyasada da bu seviyelerde dengelenebileceğine dair ipuçları veriyor.

Pi Network (PI) token başlangıç (lansman) fiyatı ne olacak?

Pi Network, kripto piyasasında son yılların en büyük heyecan yaratan projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Madenciliği herkes için erişilebilir hale getirme hedefiyle yola çıkan proje, geleneksel madencilik sistemlerinden ayrışıyor.

Bitcoin gibi iş kanıtı (Proof of Work) modeliyle çalışan ağlarda yüksek maliyetli donanımlar gereklidir. Ancak Pi Network, sadece mobil uygulama üzerinden madencilik yapma imkanı sunarak geniş bir kullanıcı kitlesi çekmeyi başardı.

Özellikle büyük madencilik çiftliklerinin hakimiyetinde olan Bitcoin madenciliğine alternatif olarak, Pi Network'ün "ücretsiz ve kolay madencilik" vaadi küresel çapta büyük ilgi topladı.

Bu ilgi, 20 Şubat'taki resmi lansmandan önce IOU fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. IOU fiyatları, token'ın henüz resmi olarak işlem görmediği borsalarda spekülatif olarak alınıp satılmasını ifade ediyor. Yatırımcılar, bu fiyat üzerinden Pi'nin gelecekteki değerine dair tahminlerde bulunuyor.

Örneğin, 11 Şubat'ta Pi'nin IOU fiyatı sadece birkaç saat içinde yüzde 62 oranında arttı. Bu ani yükseliş, kripto topluluğunda Pi'nin lansman sonrası değerine ilişkin büyük tartışmalara yol açtı.

Pi'ye yönelik ilgi, yalnızca fiyat hareketleriyle sınırlı değil. Sosyal medyada da büyük bir etkileşim alan proje, X (eski adıyla Twitter) üzerinde Ethereum'u bile geride bırakarak en çok takip edilen kripto projelerinden biri haline geldi.

Mevcut durumda 3.7 milyon takipçiye ulaşan Pi Network, meme coin devleri Shiba Inu ve Dogecoin'in takipçi sayısına yaklaşarak etkileyici bir büyüme sergiliyor.

PI lansman fiyatı: Analitik bir tahmin

Pi Network'ün resmi olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatının ne seviyede olacağı büyük bir merak konusu. Geçmişte yapılan büyük airdrop'lar ve yeni blockchain lansmanları incelendiğinde, fiyatın istikrarlı kalmasının her zaman kolay olmadığı görülüyor.

Örneğin, son yılların en çok konuşulan airdrop'ları PENGU, BERA ve BLAST lansman sonrası ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak Hyperliquid gibi bazı istisnalar, güçlü fiyat seviyelerini koruyarak yatırımcılarını memnun etmeyi başardı.

Pi'nin IOU fiyat hareketleri, piyasadaki genel beklentilere dair ipuçları veriyor. Zaman zaman 90 dolar hatta 100 dolar seviyelerine çıkan kısa süreli sıçramalar olsa da, bu hareketler kalıcı bir trend oluşturmadı.

Bunun yerine, fiyatın genellikle 59 dolar ile 76 dolar arasında yoğun işlem gördüğü ve özellikle 57 dolar–60 dolar aralığında ciddi bir alım baskısı olduğu gözlemlendi. Bu da yatırımcıların en güçlü ilgiyi bu seviyelerde gösterdiğini ve lansman sonrası fiyatın burada dengelenebileceğini gösteriyor.

Bu verilere dayanarak, analitik bir tahmin yapıldığında Pi'nin piyasaya giriş fiyatının büyük ihtimalle 61 dolar–70 dolar aralığında olacağı söylenebilir. Eğer lansman sonrası hype devam ederse fiyat daha da yükselebilir. Ancak geçmişteki airdrop'lara bakıldığında, erken yatırımcıların kâr satışları yapması genellikle volatiliteye neden oluyor. Ayrıca, Pi Network hakkında bazı uzmanların yasal uyarılar yapması da dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.

Pi'nin lansman sonrası arz ve işlem hacmini nasıl yöneteceği, projenin Hyperliquid gibi başarılı bir lansman yapıp yapamayacağını veya diğer airdrop'lar gibi değer kaybı yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.