Pi Network (PI) fiyat tahmini: Satış baskısı artıyor

Satış baskısı güçleniyor

1.5 dolar direncinden reddedilen fiyat, yalnızca iki gün içinde 1.5 dolardan 1.1 dolara kadar geriledi. Bu sert düşüş, 4 saatlik RSI verisine göre aşırı satım bölgesine girilmesine neden oldu. Bu da alıcıların destek seviyesinde harekete geçebileceğine işaret ediyor.

Pi Network (PI) fiyat tahmini

İşlem hacmi incelendiğinde, satışların belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. Gün içinde yaşanan çift haneli düşüş, satıcıların piyasaya hâkim olduğunu gösteriyor. Aylık bazda da en yüksek satış hacimlerinden biri gerçekleşti.

Mevcut 1.1 dolar desteği baskı altında ve eğer satışlar devam ederse bu seviyenin kırılması gündeme gelebilir. Bir sonraki kritik destek noktası ise 0.90 dolar olarak öne çıkıyor.