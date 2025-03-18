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Pi Network (PI) fiyat tahmini: Satış baskısı artıyor

Pi Network (PI) fiyat tahmini: Satış baskısı artıyor
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Son 24 saatte PI, yüzde 20'lik sert bir düşüşle 1.1 dolar seviyesine kadar geriledi. Eğer bu destek noktası korunamazsa, fiyatın 1 doların altına sarkması muhtemel. Şu an alıcılar zayıf kalırken, piyasa ayıların kontrolünde. Pi Network (PI) fiyat tahmini haberimizde...

Satış baskısı güçleniyor

1.5 dolar direncinden reddedilen fiyat, yalnızca iki gün içinde 1.5 dolardan 1.1 dolara kadar geriledi. Bu sert düşüş, 4 saatlik RSI verisine göre aşırı satım bölgesine girilmesine neden oldu. Bu da alıcıların destek seviyesinde harekete geçebileceğine işaret ediyor.

Pi Network (PI) fiyat tahmini: Satış baskısı artıyor

Pi Network (PI) fiyat tahmini

İşlem hacmi incelendiğinde, satışların belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. Gün içinde yaşanan çift haneli düşüş, satıcıların piyasaya hâkim olduğunu gösteriyor. Aylık bazda da en yüksek satış hacimlerinden biri gerçekleşti.

Mevcut 1.1 dolar desteği baskı altında ve eğer satışlar devam ederse bu seviyenin kırılması gündeme gelebilir. Bir sonraki kritik destek noktası ise 0.90 dolar olarak öne çıkıyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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