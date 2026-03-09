Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Bitcoin 66 bin dolara geriledi

Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında görülen sert yükseliş, küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Bu gelişmeye paralel olarak Asya borsalarında yaşanan düşüş, kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin, son 24 saatlik süreçte değer kaybederek 66 bin dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasaları, yeni haftaya makroekonomik gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin baskısı altında başladı. Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,87 oranında değer kaybederek 66.010 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu geri çekilme, fiyatın 5 Mart'ta ulaştığı 73.500 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 10 altında kalındığını ortaya koydu. Piyasa uzmanları, söz konusu hareketin yeni bir yükseliş trendinden ziyade makroekonomik koşulların etkisiyle oluşan bir düzeltme sürecine işaret ettiğini belirtiyor.

Orta Doğu'da süren gerilim nedeniyle ham petrolün varil fiyatı günlük bazda yüzde 22 artarak 110 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel enflasyon endişelerini artırırken finansal koşulların sıkılaşmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki kısa vadeli artışı ödenecek küçük bir bedel olarak nitelendirirken, İran kaynaklı nükleer risklerin ortadan kalkmasıyla birlikte fiyatların yeniden dengelenebileceğini ifade etti.

ARTAN PETROL FİYATLARI ASYA BORSALARINI VE ETF AKIŞLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, özellikle ham petrol ithalatına bağımlı Asya ekonomilerinde borsalar üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 7 gerilerken, Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 7,9 oranında düşüş kaydetti. Küresel hisse senedi piyasalarıyla korelasyonu son dönemde artan Bitcoin'in, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksiyle uyumunun yüzde 88 seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Buna ek olarak spot Bitcoin ETF'lerinden perşembe ve cuma günlerinde toplam 576,6 milyon dolarlık net çıkış yaşanması da fiyat üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Piyasa uzmanları, mevcut makroekonomik dalgalanmaların sürmesi halinde Bitcoin fiyatında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. 65.000 dolar seviyesinin kısa vadede izlenen önemli fiyat bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, jeopolitik risklerin azalması ve küresel piyasalarda istikrarın sağlanması durumunda görünümün yeniden şekillenebileceğini ifade ediyor.