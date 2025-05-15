Petrol Fiyatlarındaki Düşüş, Kripto Piyasasını Nasıl Canlandırabilir?

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş, Kripto Piyasasını Nasıl Canlandırabilir?
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Kripto para piyasası, son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışlarıyla dalgalı seyretti. Ancak petrol fiyatlarındaki sert düşüş, kripto para piyasasının güç kazanmasını sağlayabilir. Peki, düşen ham petrol fiyatları kripto para piyasasını nasıl canlandırabilir?

Kripto para piyasası, son günlerde yaşanan çift haneli yükselişlerin ardından kâr satışlarının etkisiyle Perşembe günü dalgalı seyretti.

Bitcoin'in fiyatı 102 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görürken, Ethereum haftalık zirvesi olan 2 bin 700 dolardan 2 bin 500 dolara geriledi. XRP, Solana ve Shiba Inu gibi önde gelen altcoinlerde ise yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşandı.

Petroldeki Sert Düşüş Kriptoya Yarayabilir

Kripto para piyasasının önümüzdeki süreçte güç kazanmasını sağlayabilecek önemli gelişmelerden biri ise petrol fiyatlarındaki sert düşüş. Uluslararası gösterge Brent petrol, üst üste ikinci gün değer kaybederek 63 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü WTI ise 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 60,20 doları gördü. Bu iki gösterge, yılın en yüksek seviyelerinden bu yana yüzde 25'ten fazla düşmüş durumda.

Bu düşüşte, Donald Trump'ın İran ile yapılan dolaylı görüşmelerin olumlu ilerlediğini ima etmesi etkili oldu. Muhtemel bir anlaşmayla İran, nükleer programını sınırlandırması karşılığında yaptırımlardan kurtulabilir. Böyle bir senaryoda İran'ın petrol ihracatını artırması bekleniyor. Bu da, halihazırda yükselen küresel arzla birleşince fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Son OPEC+ toplantısında üretimin art arda ikinci ayda da artırılması yönünde karar alınmıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin maliyetlerini düşürerek enflasyonu aşağı çekebilir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatları üç aydır düşüşte. Enflasyondaki bu yavaşlama, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alan yaratmasına yardımcı olabilir. Faiz indirimleri ise genellikle kripto paralar gibi riskli varlıklar için olumlu bir zemin oluşturur. Nitekim 2020 ve 2021'de Fed'in agresif faiz indirimleri, Bitcoin ve altcoinlerde ciddi yükselişleri tetiklemişti.

Bu hafta açıklanan veriler, ABD'de enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Manşet Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 2,4 iken nisanda yüzde 2,3'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8 seviyesinde sabit kaldı.

ABD-Çin Ticaret Ateşkesi Piyasaları Destekliyor

Kripto piyasası açısından bir diğer önemli gelişme, ABD ile Çin arasında varılan ticaret ateşkesi oldu. Anlaşmayla iki ülke karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergilerini ciddi şekilde düşürdü. ABD, vergileri yüzde 145'ten yüzde 30'a; Çin ise yüzde 125'ten yüzde 10'a çekti.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık da ABD ile bir ticaret anlaşmasına vardı. Ayrıca Avrupa Birliği dahil olmak üzere diğer ülkelerle de benzer görüşmeler yürütülüyor.

Bu gelişmeler, analistlerin küresel ticaret ve resesyon risklerini daha düşük görmesine yol açtı. Goldman Sachs'tan David Kostin, resesyon ihtimalini düşürerek S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 5 bin 100'den 6 bin 100 dolara yükseltti.

Borsalardaki yükseliş eğilimi, kripto piyasasını da destekleyebilir. Zira hisse senetleriyle kripto paralar arasında genellikle güçlü bir korelasyon bulunuyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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