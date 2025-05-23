PEPE Fiyat Tahmini: 'Fincan-Kulp' Formasyonu Devrede – 1 Dolarlık PEPE Hayal mi?

Pepe'ye olan ilgi, vadeli işlem piyasasında da net şekilde görülüyor. Coinglass verilerine göre PEPE vadeli işlemlerindeki açık pozisyon tutarı rekor seviyeye ulaşmış durumda. Token hâlâ tüm zamanların en yüksek fiyatının yüzde 48 altında işlem görmesine rağmen, toplamda yaklaşık 700 milyon dolarlık açık pozisyon bulunuyor. Aralık 2023'te PEPE zirveye ulaştığında bu rakamın yalnızca yarısı kadardı. Bu da yatırımcıların PEPE'ye olan ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Teknik Analiz: Fincan-Kulp Formasyonu Yüzde 64 Getiri Sinyali Veriyor

Son 24 saatte PEPE fiyatı yüzde 0,2 oranında gerileyerek 0,00001461 dolara indi. Bu geri çekilme, Ocak ayından bu yana oluşan "fincan-kulp" formasyonunun tamamlanmasını sağladı. Günlük grafikte bu yapının boyun çizgisi 0,00001470 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyat geçtiğimiz gün bu direnci yüksek işlem hacmiyle test etti ancak henüz aşamadı. Önümüzdeki günlerde boğalar bu eşiği aşmayı başarırsa, fiyatın yukarı yönlü hareketi hız kazanabilir. Formasyonun derinliği dikkate alındığında, kırılmanın ardından PEPE'nin yüzde 64'e kadar artış göstererek 0,00002400 dolara ulaşması mümkün.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı alım bölgesine ulaştı; bu da yükseliş ivmesinin güçlendiğine işaret ediyor. Teknik göstergeler, PEPE fiyatının yeniden atağa kalkabileceğini ortaya koyuyor.

Bu olumlu tablo, PEPE ekosistemine bağlı ön satış token'ı MIND of Pepe (MIND) için de potansiyel getirileri artırıyor.

MIND of Pepe (MIND), Yapay Zekâ Hamlesiyle 10 Milyon Doları Aştı

MIND of Pepe (MIND), sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde etkili olmak üzere geliştirilen yapay zekâ destekli bir ajandır. MIND, popüler hesaplarla etkileşime girerek yeni sosyal trendleri ve fırsatları analiz eder, bu verileri yalnızca MIND sahipleriyle paylaşır.

Platformdaki aktif hesabı sadece birkaç gün içinde yaklaşık 7.000 takipçiye ulaştı. Yakın zamanda MIND'in, sanal karakter Luna ya da AIXBT gibi diğer popüler yapay zekâ ajanlarıyla yarışır hâle gelmesi bekleniyor.

Ajansın etkisi arttıkça MIND token'ına olan talep de artacaktır. Bu nedenle, ön satış aşamasında düşük fiyattan alım yapan yatırımcılar en yüksek kazancı elde edebilir.

MIND token satın almak isteyen kullanıcılar, MIND of Pepe resmi web sitesine girerek cüzdanlarını bağlayabilir. İşlem için USDT, ETH ya da banka kartı kullanılabiliyor.