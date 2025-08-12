PayPal USD ihraççısı Paxos ulusal lisans peşinde

PayPal USD ihraççısı Paxos ulusal lisans peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin devi Paxos, ulusal güven lisansı için OCC'ye başvurarak kripto sektöründe federal düzenleme arayışına katılan üçüncü büyük firma oldu. PayPal USD ve Pax Dollar ihraççısı şirket, mevcut New York lisansını federal düzeye taşımayı hedefliyor. Bu hamle, Trump yönetimindeki kripto dostu yaklaşım ve GENIUS Yasası sonrası artan güven ortamında gerçekleşti.

Stablecoin dünyasının önde gelen oyuncularından Paxos, önemli bir karar alarak ulusal düzeyde faaliyet gösterme iznini elde etmek için başvuru yaptı. Bu gelişme, kripto para sektöründe federal düzenleme altında çalışmak isteyen firmaların sayısının artmasıyla birlikte önem kazanıyor.

ABD Kripto Para Düzenlemesinde Üçüncü Dev Başvuru

Paxos CEO'su Charles Cascarilla, başvuru sürecini duyurarak "En güvenli ve güvenilir altyapıyı sunmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Cascarilla, Blockchain teknolojisinin finansal özgürlük için dönüştürücü gücüne olan inançlarından bahsetti.

Firmalar arasında federal düzenleme arayışı son aylarda hızlandı. Ripple ve Circle'ın ardından Paxos da Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) kapısını çaldı. Bu eğilim, Trump yönetiminin kripto para konusundaki dostane yaklaşımının bir sonucu olarak yorumlanıyor.

Başkan Donald Trump'ın GENIUS Yasasını imzalaması, stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluşturdu. Bu gelişme, Paxos'un başvuru zamanlamasını etkilediği belirtiliyor.

Geçen hafta Paxos, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile anlaşmaya vardı. Düzenleyici kurum, firmanın Binance ortaklığında BUSD stablecoin ile ilgili yeterli inceleme yapmadığını ve kara para aklamayla mücadele programında eksiklikler olduğunu belirlemişti. Paxos yetkilileri, bu sorunların yıllar önce çözüldüğünü belirtti.

Ulusal lisans almayı hedefleyen Paxos, daha geniş operasyonel özgürlüğü ve güvenilirlik kazanacak. Bu hamle, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili yeni görüntü: O paralar nereden geldi, kime gitti?

Gözaltına alınan 14 kişinin önüne bu görüntüyü koyacaklar
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Küçücük çocuk direksiyona geçti, sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

4 noktada yangınlar kontrol altında! Saatlerdir yanan ilde durum vahim
title