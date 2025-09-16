Haberler

Pantera Capital'dan milyar dolarlık Solana yatırımı

Güncelleme:
Pantera Capital kurucusu Dan Morehead, firmanın 1,1 milyar dolarlık Solana pozisyonunun en büyük kripto yatırımı olduğunu açıkladı. Bu miktar toplam portföyün yüzde 23'ünü oluşturuyor. Morehead ayrıca Bitcoin'in 4-5 yılda 750.000 dolara çıkabileceğini ve Solana'nın günde 9 milyar işlemle tüm sermaye piyasalarını geçtiğini belirtti.

Girişim sermayesi dünyasının önde gelen isimlerinden Pantera Capital, portföy stratejisinde radikal bir tercih yaparak Solana'yı merkeze aldı. Dan Morehead, kripto piyasasının "kazanan hepsini alır" mantığıyla çalışmadığını vurgulayarak, farklı Blockchain'lerin birlikte var olabileceğini belirtti.

Solana Blockchain Teknolojisinde Öne Çıkıyor

Şirketin 4,7 milyar dolarlık toplam portföyü içinde Solana'nın bu denli büyük yer kapsaması, altcoinlere yönelik kurumsal ilginin artışını net şekilde yansıtıyor.

Pantera Capital kurucusu, Blockchain teknolojisinin gelecekteki gelişimini değerlendirirken tek haneli sayıda Layer 1 projesinin hayatta kalacağını öngördüğünü açıkladı.

Solana'nın günlük 9 milyar işlem kapasitesi, küresel sermaye piyasalarının toplamını aşarak teknolojik üstünlüğünü kanıtlıyor. Bu performans, Blockchain ekosisteminde yaşanan rekabetin yoğunluğunu vurguluyor öne.

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed)faiz indirimleri durumunda Bitcoin ve Ethereum'un en büyük yararlanıcılar olacağını öngörüyor.

Fundstrat Yönetici Ortağı Tom Lee, mevcut boğa piyasasını orta döngü olarak tanımlarken, rallinin bir sonraki aşamasının Fed'in faiz politikası kararlarına bağlı olduğunu belirtiyor.

Serkan KÖSE
