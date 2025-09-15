Haberler

Pakistan küresel kripto para firmalarını ülkeye davet etti

Pakistan küresel kripto para firmalarını ülkeye davet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan düzenleyici otoritesi PVARA, uluslararası kripto para firmalarına ülkede faaliyet göstermeleri için resmi davet gönderdi. Sadece SEC ve FCA gibi prestijli otoritelerden lisanslı şirketler kabul edilecek. Ülke küresel kripto benimsemede üçüncü sıraya yükseldi. FATF standartlarına uygun çerçeve hazırlandı.

Pakistan, kripto para sektöründe önemli bir adım atarak dünya genelindeki önde gelen kripto firmalarını kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Pakistan Sanal Varlık Düzenleyici Otoritesi (PVARA) tarafından yapılan bu çağrı, ülkenin dijital finansal geleceğini şekillendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Bitcoin Rezervi Oluşturmak İstiyor

Pakistan düzenleyici otoritesi tarafından yapılan açıklama, sadece tanınmış düzenleyiciler tarafından lisanslanmış firmaların başvuru yapabileceğini belirtiyor. Bu liste ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), İngiltere Finansal Davranış Otoritesi, AB'nin VASP çerçevesi, BAE'nin Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi ve Singapur Para Otoritesi'ni içeriyor.

Başvuru süreci, firmaların detaylı bilgiler sunmasını gerektiriyor. Bu belgeler arasında şirket profilleri, mevcut lisanslar, önerilen hizmetler, teknoloji ve güvenlik standartları, yönetim altındaki varlıklar ve Pakistan'a özel iş modeli yer alıyor.

PVARA'nın açıkladığı çerçeve, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda tasarlandı. Bu yaklaşım, yasa dışı finansı engellerken fintech, havale ve tokenizasyon fırsatlarını açmayı hedefliyor.

Blockchain analiz firmasının Chainalysis'in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde Pakistan üçüncü sıraya yükseldi. Bu başarı, ülkenin kripto para benimsemesinde yaşadığı hızlı büyümeyi yansıtıyor.

Pakistan ayrıca Bitcoin stratejik rezerv oluşturma projelerini ve Bitcoin madenciliği ile yapay zekâ merkezleri için 2.000 megavat fazla elektrik ayırma kararını açıkladı. Ancak temmuz ayında IMF, Pakistan'ın fazla elektriği kripto madenciliği için kullanma planına itiraz etti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası etkisi
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay kesinti yapılacak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti

Fener taraftarını kahreden görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
title