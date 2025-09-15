Pakistan küresel kripto para firmalarını ülkeye davet etti

Pakistan, kripto para sektöründe önemli bir adım atarak dünya genelindeki önde gelen kripto firmalarını kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Pakistan Sanal Varlık Düzenleyici Otoritesi (PVARA) tarafından yapılan bu çağrı, ülkenin dijital finansal geleceğini şekillendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Bitcoin Rezervi Oluşturmak İstiyor

Pakistan düzenleyici otoritesi tarafından yapılan açıklama, sadece tanınmış düzenleyiciler tarafından lisanslanmış firmaların başvuru yapabileceğini belirtiyor. Bu liste ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), İngiltere Finansal Davranış Otoritesi, AB'nin VASP çerçevesi, BAE'nin Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi ve Singapur Para Otoritesi'ni içeriyor.

Başvuru süreci, firmaların detaylı bilgiler sunmasını gerektiriyor. Bu belgeler arasında şirket profilleri, mevcut lisanslar, önerilen hizmetler, teknoloji ve güvenlik standartları, yönetim altındaki varlıklar ve Pakistan'a özel iş modeli yer alıyor.

PVARA'nın açıkladığı çerçeve, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda tasarlandı. Bu yaklaşım, yasa dışı finansı engellerken fintech, havale ve tokenizasyon fırsatlarını açmayı hedefliyor.

Blockchain analiz firmasının Chainalysis'in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde Pakistan üçüncü sıraya yükseldi. Bu başarı, ülkenin kripto para benimsemesinde yaşadığı hızlı büyümeyi yansıtıyor.

Pakistan ayrıca Bitcoin stratejik rezerv oluşturma projelerini ve Bitcoin madenciliği ile yapay zekâ merkezleri için 2.000 megavat fazla elektrik ayırma kararını açıkladı. Ancak temmuz ayında IMF, Pakistan'ın fazla elektriği kripto madenciliği için kullanma planına itiraz etti.