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Pakistan kripto suçları için özel bir soruşturma birimi kurdu

Pakistan kripto suçları için özel bir soruşturma birimi kurdu
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Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), dijital varlık suçlarına odaklanan özel bir soruşturma birimi oluşturdu. Birim, kripto paraların kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda kullanımını araştıracak.

Yerel basında bugün yer alan habere göre birim, FIA'nın Ulusal Komuta ve Kontrol Merkezi bünyesinde kuruldu. FIA Terörle Mücadele Kanadı Direktörü Muhammad Athar Waheed, ekibin siber suç ve finansal dolandırıcılık dosyalarını da ele alacağını söyledi. Waheed ayrıca ülkedeki diğer kurumlara da benzer birimler kurmasını önerdi. Yönetici, Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı ile Narkotikle Mücadele Gücü'nün siber suçlarda ve yasa dışı uyuşturucu işlemlerinde kripto kullanımına karşı ekipler oluşturmasını istedi.

Yeni birim, ülkedeki dijital varlık alanını düzenlemekten sorumlu Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (PVARA) ile paralel çalışacak. Düzenleme yetkisi PVARA'da kalırken, suç soruşturmaları FIA'nın yeni birimine geçiyor.

PAKİSTAN MART 2026'DA SANAL VARLIKLAR YASASI'NI ÇIKARDI

Pakistan, geçen yıldan bu yana dijital varlık planlarını hızla genişletti. PVARA, Temmuz 2025'te kuruldu. Bu yılın mart ayında parlamento Sanal Varlıklar Yasası'nı kabul etti ve PVARA'yı borsalara, saklama kuruluşlarına ve token ihraççılarına lisans verme yetkisine sahip kalıcı bir federal düzenleyici haline getirdi. Otorite o tarihten bu yana Binance ve HTX dahil büyük borsalara lisans verdi.

HÜKÜMET EGEMEN STABLECOİN VE BİTCOİN REZERVİ PLANLIYOR

PVARA Başkanı Bilal bin Saqib, Pakistan'ın egemen bir stablecoin çıkarmayı planladığını açıkladı. Hükümet daha önce de devlet elinde bir Bitcoin rezervi kurma planını duyurmuş, Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için 2.000 megavat elektrik ayırmıştı. Saqib, Aralık 2025'te Pakistan'ın bireysel işlem hacmiyle dünyanın üçüncü büyük kripto piyasası olduğunu söylemişti. Aynı etkinlikte konuşan Binance'in eski üst yöneticisi Changpeng Zhao ise ülkenin kripto düzenlemesine ve benimseme düzeyine dayanarak Pakistan'ın 2030'a kadar sektörde dünya lideri olabileceğini belirtti.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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