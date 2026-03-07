Pakistan kripto düzenleyici kurumunu kalıcılaştıran yasayı kabul etti

Pakistan parlamentosu, ülkedeki kripto para ekosistemini denetim altına almayı hedefleyen 2026 Sanal Varlıklar Yasası'nı onayladı. Yasa ile daha önce geçici bir kararnameyle kurulan Pakistan Sanal Varlık Düzenleme Kurumu, kripto hizmet sağlayıcılarını lisanslama ve denetleme yetkisine sahip kalıcı bir federal kurum haline geldi. Düzenleme, resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

LİSANSSIZ KRİPTO FAALİYETLERİNE HAPİS VE PARA CEZASI YOLDA

Yeni yasa kapsamında lisanssız faaliyet gösteren işletmelere 5 yıla kadar hapis ve 50 milyon rupiye (179.000 dolar) kadar para cezası uygulanabilecek. İzinsiz sanal varlık arzı veya tanıtım faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar içinse 3 yıla kadar hapis ve 25 milyon rupiye (89.000 dolar) kadar para cezası öngörülüyor.

Düzenleme, kuruma küresel ölçekteki Blockchain şirketlerini ülkeye çekmek amacıyla özel sanal varlık bölgeleri oluşturma yetkisi de veriyor.

Kurum, yaklaşık 40 milyon yerel kullanıcıyı hedefleyerek Eylül 2025'te küresel kripto şirketlerini lisans başvurusu yapmaya davet etmişti. Düzenleyici otorite, başvuru sahiplerinin ABD, Avrupa Birliği veya Singapur gibi büyük yetki alanlarında halihazırda tanınmış olmasını şart koşuyor. Şirketlerin asgari sermaye gereksinimlerini karşılaması ve hizmetlerinin İslami finans uzmanlarından oluşan bir komitenin rehberliğinde şeriat hukukuna uygun olmasını sağlaması da zorunlu tutuldu.

Lisanslama sürecinde ilk adımları geçen yılın sonunda attılar. HTX borsası Aralık 2025'te kurumdan itiraz yok belgesi alan ilk platformlardan biri oldu. Aynı ay Binance de benzer bir ön onay belgesi alarak resmi lisanslama sürecini başlattı. Bu ön onaylar, borsaların kara paranın aklanmasının önlenmesi uyumluluğu için Pakistan Mali İzleme Birimi'ne kaydolmasına izin veriyor. Ancak platformların ülkede resmi olarak faaliyet gösterme yetkisi henüz bulunmuyor.