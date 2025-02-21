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OpenSea token hamlesiyle NFT piyasasını ele geçirdi

OpenSea token hamlesiyle NFT piyasasını ele geçirdi
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Kripto para dünyasının önde gelen NFT pazar yeri OpenSea, uzun zamandır beklenen SEA tokenını duyurmasının ardından dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Platform, Ethereum NFT işlem hacmindeki payını yüzde 25,5'ten yüzde 71,5'e çıkararak sektördeki rakibi Blur'u geride bıraktı.

OpenSea'nin NFT pazarındaki konumunu güçlendirmesinde, 13 Şubat'ta duyurulan SEA tokenının etkisi belirleyici oldu. Token duyurusunun ardından platformdaki günlük işlem hacmi 3,47 milyon dolardan 17,4 milyon dolara yükseldi. ABD kullanıcılarının da dahil olduğu airdrop planında, 2021'deki NFT döneminde platformu yoğun kullananlar ön plana çıkacak.

OpenSea Günlük İşlem Hacmi 17 Milyon Dolara Yükseldi

OpenSea'nin NFT ekosistemindeki yükselişi, token duyurusunun ardından hızlı bir ivme yakaladı. Platform, günlük işlem sayısını 6.100'den 14.700'e yükselterek önemli bir başarıya imza attı.

SEA token duyurusu özellikle Blur platformunun pazar payında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu gelişme NFT pazarındaki güç dengesini yeniden şekillendirdi.

Platformun yeni token stratejisi, özellikle 2021 yılındaki NFT yükseliş döneminde aktif olan kullanıcıları teşvik edecek. Bu yaklaşım, OpenSea'nin uzun vadeli kullanıcı sadakatini artırma hedefini yansıtıyor.

ABD merkezli kullanıcıların da token dağıtımına dahil edilmesi, OpenSea'nin uluslararası NFT pazarındaki konumunu daha da güçlendirdi.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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