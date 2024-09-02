OKX Singapur'da yeni bir döneme giriyor

Küresel kripto para devi OKX, Singapur finans sektöründe önemli bir adım attı. Şirket, yeni kurulan OKX SG şubesi aracılığıyla Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) tam Büyük Ödeme Kurumu lisansını alarak, bölgedeki faaliyetlerini genişletme yolunda kritik bir engeli aştı.

OKX Singapur Piyasasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Önde gelen global kripto para borsası OKX, Singapur'daki varlığını güçlendiriyor. Şirket, yeni kurulan OKX SG şubesi aracılığıyla Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) tam Büyük Ödeme Kurumu lisansını elde ettiğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte OKX SG, Singapurlu yatırımcılara yönelik sınır ötesi para transferleri ve spot kripto para alım-satım işlemleri gibi çeşitli hizmetler sunabilecek. Şirket, aynı zamanda yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe giderek, MAS'ın eski yetkililerinden Gracie Lin'i OKX SG'nin CEO'su olarak atadı.

Gracie Lin, finans dünyasındaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde Singapur'un egemen varlık fonu GIC ve popüler ulaşım uygulaması Grab gibi önemli kuruluşlarda görev alan Lin, OKX SG'nin başına geçerek şirketin Singapur pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

OKX, bu yılın başlarında Singapur'dan prensipte bir MPI lisansı almıştı. Şirketin Başkanı Hong Fang, Singapur'un OKX'in dijital varlık borsası stratejisinde kilit bir rol oynadığını vurgulamıştı.

Son verilere göre OKX global ölçekte en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Ağustos ayında 67 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan OKX, sektördeki rekabetçi konumunu koruyor. Bununla birlikte OKX'in ana rakibi Binance'in aynı dönemde 448,45 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmış durumda.