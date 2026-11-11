O Avrupa ülkesi kriptoya el koyabilecek

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Kısıtlayıcı Tedbirler Yasası, 6 Kasım'da yapılan oylamada 240'a karşı 202 oyla kabul edildi. Yasa, kripto varlıkları banka mevduatı ve menkul kıymetlerle birlikte dondurulabilecek finansal varlıklar arasında sayıyor.

Dondurma kararı, varlıkların transferini, kullanımını ve sahipliğinin değişmesini engelliyor. Kripto varlıkların tanımı için Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) esas alınıyor.

LİSTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Ulusal yaptırım listesine kimin gireceğine İçişleri Bakanı karar verecek. Bakan bu kararı kendi başına ya da finans denetim kurumu, merkez bankası, mali istihbarat birimi ve iç güvenlik servisinin talebi üzerine alabilecek.

Listeye alınma gerekçeleri arasında AB yaptırımları altındaki bir ülkeye destek vermek, ağır insan hakları ihlalleri ve ulusal güvenliği tehdit eden bilgi manipülasyonu yer alıyor. Karar, yayımlanmasının ertesi günü yürürlüğe giriyor.

Listeye alınan kişi idare mahkemesine başvurabilecek. Ancak karar, mahkeme kesin hükmünü verene kadar yürürlükte kalacak. Ekonomi Bakanı da dondurulan varlıkları satması için geçici bir kayyum atayabilecek ya da ayrı bir kararla bunları devlet hazinesine geçirebilecek.

Yasa yalnız listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarını hedefliyor, sıradan kripto para sahipleri kapsamda yer almıyor. Yasada yetkililerin kişilerin kendi cüzdanlarında sakladığı kripto paraların özel anahtarlarına ulaşmasını sağlayan bir yol tanımlanmıyor.

Dondurma kararları bankalar, kripto para borsaları ve saklama kuruluşları üzerinden uygulanacak. Varlıkları dondurmayan kuruluşlar para cezasıyla karşılaşacak.

SIRA SENATO VE CUMHURBAŞKANINDA

Yasa şimdi Senato'ya gitti. Senato'nun tasarıyı kabul etmek, değiştirmek ya da reddetmek için 30 günü bulunuyor. Senato'dan geçerse yasa Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin onayına sunulacak.

Nawrocki, kripto para piyasasında lisans ve denetimi düzenleyen ayrı yasayı 11 Haziran'da üçüncü kez veto etmişti. Meclis'in eylülde vetoyu aşma girişimi 241 oyda kaldı, bunun için 266 oy gerekiyordu.