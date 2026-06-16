Nvidia'nın tahvil hamlesi madencilerin yapay zeka dönüşünü pekiştiriyor

Çip üreticisi Nvidia, planladığı büyük tahvil ihracıyla yapay zeka borçlanma patlamasından yararlanan son şirket oldu. Pazartesi günü çıkan habere göre şirket, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek ve mevcut borcunu yeniden yapılandırmak için çok dilimli bir satışla en az 20 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu adım, yapay zeka altyapısına olan güçlü talebi gösterirken kriptonun ötesinde çeşitlenen Bitcoin madencileri için de yeni fırsatlar yaratıyor.

Tahviller, vadeleri iki ila 30 yıl arasında değişen dilimlere yayılacak. En uzun vadeli kâğıtların getirisinin benzer ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık 0,9 puan üzerinde olması bekleniyor. Büyük dil modellerini çalıştıran GPU'ların başlıca tedarikçisi Nvidia, yapay zeka ekosisteminin merkezinde yer alıyor ve şirketin harcama planları tüm sektör için yakından izlenen bir barometre sayılıyor.

BİTCOİN MADENCİLERİ VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Süregelen yapay zeka inşası, enerji yoğun tesislerini ve elektrik altyapısını yüksek başarımlı bilişim ile yapay zeka barındırmaya yönlendiren artan sayıda Bitcoin madencisine de yaradı. Bir zamanlar gelirinin neredeyse tamamını Bitcoin madenciliğinden sağlayan HIVE Digital, TeraWulf, Hut 8 ve CleanSpark gibi şirketler artık veri merkezi kapasitesi sunan sağlayıcılara dönüşüyor. Bu şirketler, mevcut altyapılarından ve elektrik anlaşmalarından yararlanarak büyüyen bilişim talebini değerlendiriyor.

MADENCİLER EKİM-MART ARASINDA 15 BİN BTC SATTI

Bitcoin madencileri, çekirdek kripto işlerinin ekonomisi giderek zorlaştığı için yapay zeka çeşitlenmesine yöneliyor. Özellikle Nisan 2024 yarılanması, yüksek madencilik zorluğu ve işletme maliyetleri arasında marj baskısını artırdı. Bazı analistlerin "tüm zamanların en sert marj ortamı" olarak nitelediği koşullar, birçok madenciyi Bitcoin varlıklarının bir kısmını satmaya, kaldıracı azaltmaya ve madenciliğin ötesinde yeni gelir aramaya itti. Verilere göre madenciler ekim ile mart arasında toplamda 15 binden fazla Bitcoin sattı.

Bu tabloda analistler, büyük madencilerin yapay zeka altyapısı sağlayıcılarına dönüşmesini bekliyor. Örneğin Bernstein yakın zamanda, bulut yapay zeka işinin hızlı büyümesine dayanarak IREN'in değerinin büyük bölümünü yapay zeka altyapısından elde etmesini beklediğini açıkladı.