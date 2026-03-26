Nvidia'ya karşı kripto geliri davasında toplu dava onayı

Teknoloji şirketi Nvidia ve CEO'su Jensen Huang'a karşı açılan davada ABD federal mahkemesi yatırımcıların toplu dava statüsü talebini onayladı. Karar, şirketin 2017-2018 döneminde kripto madenciliğinden elde ettiği geliri gizlediği iddiasıyla açılan davanın grup halinde sürdürülebileceği anlamına geliyor.

Yargıç Haywood S. Gilliam, 25 Mart'ta açıklanan kararında davacıların başvurusunu kabul ederken Nvidia'nın bilirkişi raporunu engellemek için sunduğu itirazı da reddetti. Sınıf tanımı, 10 Ağustos 2017 ile 15 Kasım 2018 arasında Nvidia adi hissesi satın alan tüm kişi ve kurumları kapsıyor.

NVİDİA HİSSELERİ İKİ GÜNDE YÜZDE 28,5 ERİDİ

Davacılar, Nvidia'nın söz konusu dönemde kripto madenciliğine bağlı gelirin önemsiz olduğunu ve büyük ölçüde OEM segmentinde kaldığını açıkladığını belirtiyor. Ancak iddianameye göre bu gelirin yaklaşık üçte ikisi Gaming segmentine kaydedilen GeForce GPU satışlarından elde edildi.

Kasım 2018'de Nvidia gelir beklentisini düşürerek kripto talebinde sert bir gerileme yaşandığını duyurduğunda şirketin hissesi iki işlem gününde yüzde 28,5 değer kaybetti. Mahkeme kararında Morgan Stanley, Macquarie Research ve RBC Capital Markets analist raporlarına atıfta bulunarak bu açıklamanın önceki kripto geliri beyanlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

RBC Capital Markets tahminlerine göre Nvidia söz konusu dönemde 1,95 milyar dolar kripto kaynaklı gelir elde etti. Şirketin aynı dönem için açıkladığı rakam ise yaklaşık 602 milyon dolarda kalmıştı.

Yatırımcılar davayı ilk kez 2018'de açtı. Dava 2021'de reddedildi ancak Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi 2023'te kararı bozarak yeniden görülmesine hükmetti. SEC ise 2022'de Nvidia'ya kripto madenciliğinin iş üzerindeki etkisini yeterince açıklamaması nedeniyle 5,5 milyon dolar para cezası vermişti.

Sınıf onayı Nvidia'nın sorumluluğuna ilişkin bir karar niteliği taşımıyor ancak yatırımcıların taleplerini toplu olarak sürdürmesine olanak tanıyor. Bir sonraki yönetim konferansı 21 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Serkan KÖSE
