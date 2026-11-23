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Çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasının ardından Solana (SOL) son 24 saatte yüzde 9, XRP yüzde 7,3 ve Ethereum (ETH) yüzde 4,4 değer kazandı.

Altcoinlerdeki yükseliş, lider kripto para Bitcoin'in (BTC) yüzde 3,5'lik artışını geride bıraktı. Toplam kripto para piyasa değeri ise 2,18 trilyon dolara çıktı.

SOLANA VE XRP ÖNE ÇIKTI

XRP son 24 saatte yüzde 7,3 yükselerek 1 dolar seviyesine yaklaştı. Solana ise yüzde 9'luk artışla 76 doların üzerine çıktı.

Hyperliquid (HYPE) yüzde 8,3 yükselişle 67 doların üzerine çıkarken Zcash (ZEC) yüzde 8,8 değer kazanarak 865 dolara ulaştı. Uniswap (UNI) yüzde 9,9, Sui (SUI) ise yüzde 8,6 yükseldi.

ETHEREUM 1800 DOLARI GÖRDÜ

Piyasanın ikinci büyük kripto parası Ethereum gün içinde 1800 doların üzerini gördü. BNB yüzde 3, Cardano (ADA) yüzde 6,5 ve Chainlink (LINK) yüzde 6,4 değer kazandı.

Dogecoin (DOGE) yüzde 7, Litecoin (LTC) yüzde 8 ve Hedera (HBAR) yüzde 7,9 yükseldi. Piyasa değerine göre ilk 40 kripto para arasında en fazla yükselen ise yüzde 17,1 ile Quant (QNT) oldu.

Yükselişi tetikleyen Nvidia'nın hisseleri ABD'de açılışta yüzde 34'ten fazla yükselerek 168 dolara çıktı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,4 değer kazanan Ethereum 1790 dolardan işlem görüyor.