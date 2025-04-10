Nisan 2025'te Takip Edilmesi Gereken 3 Borsa Token'ı

1. Bitget (BGB)

BGB, 1–27 Aralık 2024 arasında yüzde 434 gibi dikkat çekici bir artış göstermişti. Ancak bu yükselişin ardından ivme kaybetti ve son bir haftada yüzde 12 geriledi. Yatırımcılar şimdi bu hızlı rallinin ardından yeni bir denge arayışında.

Bitget'in piyasa değeri şu anda 4,8 milyar dolar seviyesinde. 2025'in ilk çeyreğinde 30 milyon adet BGB token'ı yakıldı. Bu, 2024 sonunda gerçekleşen 800 milyonluk büyük yakımla birlikte toplam arzı yüzde 40 azaltarak, uzun vadeli değerini artırmayı hedefliyor.

Token'ın kullanım alanı da genişledi. Artık çoklu zincirler arası işlem ücretlerinde ve gerçek dünya ödemelerinde de kullanılabiliyor. Bu da BGB'yi sadece Bitget platformunun değil, daha geniş bir ekosistemin parçası hâline getiriyor.

Eğer düşüş trendi kırılırsa, BGB için ilk hedef 4,40 dolar, ardından 4,69 dolar olabilir. Ancak satış baskısı devam ederse, 3,72 dolarda destek aranacak. Bu seviyenin altına inilmesi, Aralık 2024'ten bu yana ilk kez 3,70 doların altı görülmüş olacak.

2. Cronos (CRO)

Crypto.com'un yerel token'ı CRO, son yedi günde yüzde 22 düşerek bu hafta en çok değer kaybeden borsa token'larından biri oldu. Bu sert gerilemenin temel nedeni, gümrük vergisi savaşı sonrası artan küresel belirsizlik ve yatırımcıların riskten kaçma eğilimi.

2025 için bir CRO ETF'i gibi büyük hedefler konuşuluyordu. Ancak piyasa koşulları bu beklentilerin gerçekleşmesini şu an için zorlaştırıyor.

Teknik açıdan da görünüm olumsuz. Son günlerde iki kez "death cross" (ölüm kesişimi) sinyali verdi. Düşüş sürerse, ilk destek noktası 0,077 dolar. Bu seviye kırılırsa, fiyat 0,073 dolara kadar inebilir.

Öte yandan, özellikle Crypto.com'un Trump Media ile olan iş birliğinin etkisiyle piyasa algısı toparlanırsa, CRO sert bir şekilde geri dönebilir. Bu durumda ilk hedef 0,085 dolar, ardından sırasıyla 0,097, 0,108 ve 0,12 dolar seviyeleri olabilir.

3. 1INCH

1INCH, merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında en büyük toplayıcılardan biri olsa da rakibi Jupiter'e kıyasla hâlâ daha düşük işlem hacmine sahip. Son dönemde özellikle CoWSwap gibi yeni platformlarla rekabeti de artmış durumda.

Tüm bu etkenlerle birlikte 1INCH'in fiyatı son yedi günde yüzde 17'den fazla düştü ve piyasa değeri 221 milyon dolara kadar geriledi.

Ethereum'un 1.500 doların altına inmesi ve 1.000 dolar seviyesine yaklaşma riski, 1INCH gibi toplayıcı projeleri doğrudan etkiliyor. Düşüş devam ederse, 0,148 dolar seviyesinde destek aranabilir.

Ancak Ethereum tarafında bir toparlanma yaşanırsa, 1INCH yeniden 0,177 doları test edebilir. Bu seviye kırılırsa sırasıyla 0,198 ve 0,22 dolara kadar yükseliş mümkün olabilir.