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NFT devi Blur internet sitesini kapatıyor

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NFT devi Blur internet sitesini kapatıyor
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NFT pazar yeri Blur, internet sitesini 12 Kasım'da kapatacağını açıkladı. Karar, zincir üzerindeki protokolü kapsamıyor. Platformun NFT teminatlı kredi hizmeti Blend'de ise yeni kredi eşleştirmeleri aynı tarihte sona erecek.

Blur'un 12 Ekim'de duyurduğu plan, kullanıcıların işlemlere eriştiği internet arayüzünü devre dışı bırakacak. NFT alım satımını sağlayan zincir üzerindeki altyapı çalışmayı sürdürecek. Böylece sitenin kapanması, protokolün tümüyle sona ermesi anlamına gelmeyecek.

Şirket, BLUR tokeninin protokolde işlem ücreti alınmasını kontrol eden mekanizmadaki rolünün de devam edeceğini bildirdi. Açıklamada internet sitesinin neden kapatılacağına ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.

BLEND'DE BORÇLAR İÇİN SON TARİH 12 KASIM

Kapanış planının kullanıcılar açısından bir diğer önemli ayağını Blend oluşturuyor. NFT'lerin teminat gösterilerek borç alınmasını sağlayan hizmet, 12 Kasım'dan itibaren yeni krediler için borç verenlerle borç alanları eşleştirmeyecek.

Blur, mevcut borçluların bu tarihe kadar kredilerini geri ödemesi gerektiğini, aksi durumda temerrüde düşeceklerini belirtti. Şirket ayrıca kapanışın ardından kullanıcıların Blend'deki varlıklarını çekmesine yardımcı olacak bir araç sunacağını duyurdu.

NFT PAZARINDA SATIŞLAR GERİLEDİ

2022'de kullanıma açılan Blur, token teşviklerinin de desteğiyle 2023'te işlem hacminde OpenSea'yi geride bırakmıştı. İnternet sitesini kapatma kararı, NFT piyasasındaki satış tutarlarının önceki yıllara göre belirgin biçimde küçüldüğü bir dönemde geldi.

CryptoSlam verilerine göre aylık NFT satışları, Eylül 2025'teki 554,8 milyon dolardan Eylül 2026'da 167,2 milyon dolara geriledi. Bu tutar, Aralık 2023'te kaydedilen 1,78 milyar doların da oldukça altında kaldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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