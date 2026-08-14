NBA yıldızı açıkladı: Her gün Bitcoin alıyorum

Thompson, düzenli aralıklarla sabit tutarda alım yapmaya dayanan dolar maliyet ortalaması (DCA) yöntemini uyguluyor. Oyuncu, sezon ortasında kendisini arayan takım arkadaşlarına fiyat tahmini yapmadan alım öneriyor. Thompson katıldığı bir podcast'te, "Her gün al, biriktir, dijital altınını biriktir." dedi. Oyuncuya göre insanlar, torunlarına Bitcoin 63 bin dolardayken neden daha fazla almadıklarını açıklamak zorunda kalmak istemiyor. Thompson ayrıca son 14 yılda Bitcoin'in yıllık ortalama yüzde 60'ın üzerinde değer kazandığını belirterek bunu sunan bir tasarruf hesabı bulunamayacağını savundu. Kripto para bu sırada, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin 80 dolarlık zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında, 63 bin 390 dolar dolayında işlem görüyor.

Thompson'ın gerekçesi çoğu kripto savunucusundan ayrışıyor. Oyuncu, Bitcoin'i doların değer kaybedeceği beklentisiyle değil internetin kazanmaya devam edeceğine olan inancıyla tuttuğunu söyledi. Thompson, bu görüşünü küresel finans sisteminin sarsıldığı 2008'de Bitcoin'in finansal özgürlük arayışının bir "Robin Hood"u olarak ortaya çıktığı düşüncesine dayandırdı. Oyuncuya göre ABD, kripto ödemelerinin günlük ticarette çoktan yer aldığı Asya ve Ortadoğu'ya kıyasla benimsemede hâlâ erken bir aşamada bulunuyor. Thompson buna örnek olarak Emirates'in uçak biletlerinde kripto parayla ödemeyi kabul etmesini gösterdi. Oyuncu ayrıca GENIUS Yasası'nı ve CLARITY Yasası'nın olası kabulünü, daha fazla kurumsal sermayeyi harekete geçirebilecek gelişmeler olarak değerlendirdi.

SCOTTIE PİPPEN DE BİTCOİN'İ SAVUNUYOR

Thompson, basketbolda kriptoya açık destek veren isimler arasında yalnız değil. Efsane oyuncu Scottie Pippen, sporda Bitcoin'in en yüksek sesli savunucularından biri hâline geldi ve 1991 NBA Finalleri'nin beşinci maçında kullanılan topu blok zincirinde tokenleştirdi. Altı kez şampiyon olan Pippen düzenli olarak yükseliş yönlü paylaşımlar yapıyor ve zaman zaman Satoshi Nakamoto'nun rüyasına girdiği yönünde viral iddialarda bulunuyor. LeBron James ise bir kripto para borsasıyla blok zinciri eğitimi üzerine ortaklık kurdu. Spencer Dinwiddie de kendi NBA sözleşmesini tokenleştirmeyi denedi.

ÜÇ NBA YILDIZI KRİPTODA ZARAR ETMİŞTİ

Ancak sporcuların kripto geçmişi her zaman olumlu değil. Stephen Curry, Klay Thompson ve Andre Iguodala, önceki piyasa döngülerinde kripto girişimlerinde zarar etti.

Sporcuların kripto girişimleriyle ilişkisi geçmişte farklı sonuçlar verdi. Thompson da belirsizliğin farkında olduğunu, uzun vadeli oynamanın ve fiyatı dert etmemenin önemli olduğunu söyledi.

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