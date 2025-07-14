Nasdaq şirketi 888 milyon dolarlık HYPE stratejisi başlatıyor

Nasdaq şirketi 888 milyon dolarlık HYPE stratejisi başlatıyor
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Nasdaq'ta işlem gören Sonnet BioTherapeutics, 888 milyon dolar değerindeki birleşmeyle Hyperliquid Strategies adını alacak. Paradigm ve Galaxy Digital'ın desteklediği anlaşma kapsamında 12,6 milyon HYPE tokenı bulundurulacak. Haber sonrası Sonnet hisseleri yüzde 300 yükseldi. Şirketlerin kripto para rezerv oluşturma hızı her geçen gün daha da hızlanıyor.

Geleneksel finanstan kripto alanına geçişin en çarpıcı örneklerinden biri yaşanıyor. Paradigm, Galaxy Digital ve Pantera Capital gibi kripto dünyasının önde gelen isimlerinin desteklediği bu anlaşma, kurumsal yatırımcıların kripto hazine stratejilerine olan ilgisini gözler önüne seriyor. Sonnet'in biyoteknoloji geçmişinden tamamen farklı bir alana yönelmesi, kripto piyasasının geleneksel şirketler için popülerliğini ortaya koyuyor.

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Rorschach, Atlas Merchant Capital LLC'ye bağlı bir kuruluş tarafından yeni oluşturulan şirket olarak duyuruldu. Birleşme sonuçlanmasında, yeni kuruluş Hyperliquid Strategies adını alacak ve 12,6 milyon HYPE tokenı ile 305 milyon dolar nakit bulunduracak.

Hyperliquid, geçen yıl boyunca 1,5 trilyon doları aşan sürekli vadeli sözleşme hacmi üretti ve yakın zamanda 11,3 milyar dolarlık açık pozisyon ile yeni bir tüm zamanların rekorunu kırdı. Platform, merkezi olmayan borsa kategorisinde önemli bir konuma sahip.

Atlas kurucu ortağı ve CEO'su Bob Diamond, Hyperliquid Strategies'in yönetim kurulu başkanı olacak. Fellow Atlas kurucu ortağı ve CIO'su David Schamis ise CEO olarak atanacak. Yönetim kuruluna ayrıca eski Boston Fed başkanı Eric Rosengren ile Sonnet'in mevcut iki bağımsız direktörü de dahil edilecek.

Paradigm kurucu ortağı Matt Huang, "Hyperliquid gerçek temellere sahip bir kripto projesi olarak öne çıktı. Güçlü ana katkıda bulunanlar, titiz ürün kalitesi ve çok hızlı büyüme gösteriyor." açıklamasında bulundu.

HYPE tokenına Amerika Birleşik Devletleri'nde erişimin zor olması, bu tür hazine stratejilerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. Hyperliquid Strategies, halka açık kripto hazine şirketi olarak Nasdaq'ta yeni bir ticker altında işlem görmeye devam edecek.

Anlaşma sonrası Sonnet BioTherapeutics hisseleri, TradingView verilerine göre pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 300 artarak şirketin piyasa değerini 16 milyon doların biraz üzerine çıkardı. Bu gelişme, kripto hazine stratejilerinin geleneksel şirketler üzerindeki etkisini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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