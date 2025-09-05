Nasdaq kripto şirketlerine sert denetim getiriyor

Wall Street'in dijital varlık hazine stratejilerine yönelme trendi beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Amerikan borsası Nasdaq, bu yeni finansal akımın risklerini önceden görerek kurumsal kripto yatırımlarına sıkı denetim getiriyor. Michael Saylor'ın Strategy firması ve Tom Lee'nin BitMine Immersion şirketi gibi sektör liderleri de bu yeni düzenlemelerden etkilenecek.

Kripto Para Hazine Şirketleri Nasdaq Baskısı Altında

Architect Partners verilerine göre ocak ayından bu yana 154 ABD'de işlem gören şirket kripto satın almak için 98 milyar doların üzerinde kaynak yaratma duyurusu yaptı. Bu rakam, 2025 öncesi 10 şirket tarafından toplanan yaklaşık 33,6 milyar dolardan önemli artış gösteriyor.

Nasdaq'ın yeni yaklaşımı, bazı anlaşmalar için hissedar oylaması şartı getirmeyi ve daha fazla açıklama yapılması için baskı yapmayı içeriyor. The Information'ın bildirdiğine göre kurallara uymayan firmaların işlemlerini askıya alabilir veya listeden çıkarabilir.

Haberin ardından, birkaç dijital varlık hazine şirketinin hisse fiyatları keskin düşüş yaşadı. Hisse verileri de bu gelişmeyi doğruluyor.

Artan inceleme, kurumsal bilanço oyunları için dijital varlık satın almayı hedefleyen öz sermaye artırımları dalgası ortasında geliyor. Daha sıkı kurallar anlaşma zaman çizelgelerini uzatabilir ve halka açık kuruluşlar uygun piyasa pencerelerinde sermaye güvence altına almak için yarışırken belirsizlik ekleyebilir.

Architect Partners'a göre kripto satın almak için sermaye toplayan çoğu ihraççı Nasdaq'ta listelenmiş durumda. Bunlar arasında Michael Saylor'ın Bitcoin hazine firması Strategy ve Tom Lee'nin Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion yer alıyor ve veri panosuna göre 4 Eylül itibarıyla en büyük iki dijital varlık hazine şirketi konumundalar.