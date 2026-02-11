MoonPay, stablecoin ile maaş ödeme imkânı sunmak için Deel ile anlaştı

Kripto ödeme altyapısı sağlayıcısı MoonPay, bordro ve insan kaynakları platformu Deel ile stratejik bir ortaklık kurduğunu salı günü açıkladı. Anlaşma kapsamında MoonPay'in itibari para altyapısı yan kuruluşu Iron, Deel'in mevcut ödeme ağı üzerinden şirketlerin çalışanlarına stablecoin ile maaş ödemesini mümkün kılacak. Ödemeler, doğrudan çalışanların kripto cüzdanlarına yatırılacak.

IRON CEO'SU: RAKAMLAR KENDİ ADINA KONUŞUYOR

Iron'ın kurucusu ve CEO'su Max von Wallenberg, X platformundaki açıklamasında, "Deel, stablecoin bordro hizmetini hayata geçirmek için Iron altyapısını kullanacak ve küresel ölçekte hızlı, kesintisiz ödemeler sunacak" dedi. Wallenberg, Deel'in 2025 yılında küresel bazda 22 milyar dolar tutarında bordro işlemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak şirketin kripto altyapısına güçlü bir yatırım yaptığını vurguladı.

Hizmet ilk etapta İngiltere ve AB'de kullanıma sunulacak. Ancak MoonPay, ABD pazarına da açılmayı planladığının sinyalini verdi.

DEEL'İN KRİPTO GEÇMİŞİ

Deel'in kripto para dünyasıyla ilişkisi yeni değil. Platform, 2021 yılında çalışanlara USDC veya Solana (SOL) ile ödeme yapılabilmesine olanak tanıdığını duyurmuştu. Aynı yıl şirket, Seri D fonlama turunda 425 milyon dolar yatırım aldı.

Geçen yılın sonlarında ise kendi kendine saklama cüzdanı sağlayıcısı Exodus Movement, MoonPay ve M0 ile ortaklık kurarak ABD dolarına endeksli bir stablecoin piyasaya sürmüştü.