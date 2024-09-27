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Milyonlarca dolarlık kripto saldırısı sayesinde iş teklifi aldı

Milyonlarca dolarlık kripto saldırısı sayesinde iş teklifi aldı
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Kripto dünyasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Liquid restaking protokolü Bedrock, 2 milyon dolar çalan hackera iş teklif etti. Bu beklenmedik hamle, güvenlik açıklarına karşı yeni bir yaklaşımın doğuşuna işaret ediyor. Sektör, bu cesur kararın sonuçlarını merakla bekliyor.

Kripto para ekosisteminde yaşanan son gelişme, güvenlik açıklarına karşı alışılmadık bir çözüm yöntemi sunuyor. Liquid restaking protokolü Bedrock, yaklaşık 2 milyon dolarlık bir güvenlik açığı saldırısına uğradı. Ancak olayın ardından şaşırtıcı bir adım atarak saldırganı kendi ekibine katılmaya davet etti. Bu beklenmedik hamle, kripto dünyasında güvenlik stratejilerinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

Bedrock Güvenlik Açığını Fırsata Dönüştürüyor

Web3 güvenlik firması Dedaub, Bedrock'ın birden fazla uniBTC kasasında bir akıllı sözleşme açığını ortaya çıkardı Dedaub, bu açığı Bedrock'a bildirmesine rağmen protokol ekibinin tehdide karşı herhangi bir önlem almadığını belirtti. Güvenlik firması "Ne yazık ki sorunu akıllı sözleşmede birkaç saat öncesinden tespit etmemize rağmen ekip yanıt verdiğinde açık zaten kullanılmıştı." açıklamasında bulundu.

Saldırgan, güvenlik zafiyetini kullanarak yaklaşık 2 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Ancak ilginç olan, saldırganın uniBTC kasalarından 75 milyon dolara kadar çalma fırsatı varken bunu yapmamış olmasıydı.

Bedrock, hack iddialarını doğruladı ve yatırımcıların kayıplarını telafi etmek için bir geri ödeme planı geliştirdiklerini açıkladı. Ayrıca "denetim ekipleri ve white hat'lerle kaybedilen fonları geri kazanmak için iş birliği yaptıklarını" belirtti.

Bedrock, Ethereum Blockchain ağı analiz platformu Etherscan üzerinden saldırgana bir mesaj göndererek iletişim kurmaya çalıştı. Mesajda "Son olay için sizinle iletişime geçmek ve sizi white hat olmaya davet etmek istiyoruz. Bizimle çalışmak ve protokolü daha güvenli hale getirmekle ilgilenir misiniz?" diye öneride bulundu.

Saldırgana ayrıca 2 milyon dolarlık uniBTC kasa saldırısı için bir ödül teklif edildi. Ancak bu yazının yazıldığı sırada saldırgan henüz mesaja cevap göndermedi.

Bedrock ekibi, mevcut fonların güvende olduğunu ve açık nötralize edildikten sonra uniBTC sözleşmelerinde stake işlemlerini yeniden başlatmayı garanti etti.

Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik açıklarına karşı yeni yaklaşımların ortaya çıktığını gösteriyor. Bedrock'ın saldırgana iş teklif etmesi, siber güvenlik alanında "düşmanını tanı" stratejisinin bir örneği olarak yorumlanabilir.

Kripto sektöründeki uzmanlar, Bedrock'ın bu hamlesinin potansiyel etkileri üzerine tartışıyor. Bazı analistler, bu yaklaşımın güvenlik açıklarını daha hızlı tespit etme ve giderme konusunda faydalı olabileceğini öne sürerken diğerleri bu stratejinin etik sorunlar doğurabileceği ve diğer saldırganları teşvik edebileceği konusunda endişe duyuyor.

Bedrock'ın bu kararı, kripto para ekosisteminde güvenlik paradigmalarını alt üst ediyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin ötesine geçerek, saldırganların becerilerinden faydalanma stratejisi, sektörde yeni bir trend başlatabilir.

Bu gelişme, kripto para projelerinin güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. Şirketler, potansiyel tehditlerle mücadele etmek için daha proaktif ve yaratıcı yöntemler geliştirme ihtiyacı duyabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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