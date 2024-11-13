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Milyonlarca dolarlık kripto para vurgununda suçunu itiraf etti

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Daren Li, 73 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunda rol aldığını itiraf etti. Çeşitli yatırım dolandırıcılıklarıyla elde edilen bu devasa meblağın aklanmasında kilit bir figür olan Li, 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kripto para dünyasında büyük yankılar uyandıran 73 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında, Daren Li suçlamaları kabul etti. ABD'de mahkeme karşısına çıkan Li, 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bu itiraf, kripto para aklama şemalarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

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Milyonlarca dolarlık rekor kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çin ve ABD vatandaşlığına sahip 41 yaşındaki Daren Li, 73 milyon dolarlık kripto para aklama suçunu kabul etti. Federal mahkemede görülen davada Li, 2021 yılının Ağustos ayından 2024 yılının Nisan ayına kadar süren organize suç şebekesindeki rolünü itiraf etti.

Soruşturma belgelerine göre Li, karmaşık bir dolandırıcılık ağı kurdu. Sahte şirketler üzerinden ABD bankalarında hesaplar açtıran şüpheli, mağdurlardan toplanan paraları Tether'in stablecoini olan USDT kripto para birimine dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştı. Soruşturmacılar, şebekeye ait bir dijital cüzdanda 341 milyon dolar değerinde kripto para tespit etti.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Bölümü Başkanı Nicole M. Argentieri, yaptığı açıklamada, Li'nin suç faaliyetlerini yurt dışı bağlantıları kullanarak yürüttüğünü belirtti. Şüpheli, ifadesinde 73.6 milyon doların dolandırıcılık yoluyla elde edildiğini ve bunun 59.8 milyon dolarlık kısmının paravan şirketler aracılığıyla aklandığını kabul etti.

Atlanta'da Nisan 2024'te yakalanan Li'nin suç ortağı olduğu öne sürülen Yicheng Zhang, bir ay sonra Los Angeles'ta gözaltına alındı. Hakim R. Gary Klausner başkanlığında görülen davada, Li'nin ceza duruşması 2025 yılının Mart ayında yapılacak. Şüpheli hakkında 20 yıla varan hapis cezasının yanı sıra, 500 bin dolar veya elde edilen kazancın iki katı tutarında para cezası isteniyor. Savcılık ayrıca, mağdurlara 4.5 ile 73 milyon dolar arasında değişen tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

Milyonlarca dolarlık kripto para vurgununda suçunu itiraf etti
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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