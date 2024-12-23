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MicroStrategy yönetim kuruluna Binance ve Coinbase tecrübesini ekledi

MicroStrategy yönetim kuruluna Binance ve Coinbase tecrübesini ekledi
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Nasdaq 100 endeksine girmeye hazırlanan MicroStrategy, yönetim kuruluna üç önemli ismi dahil etti. Eski Binance.US CEO'su Brian Brooks, Brown Üniversitesi yatırım müdürü Jane Dietze ve Fanatics baş hukuk sorumlusu Gregg Winiarski'nin katılımıyla şirketin yönetim kurulu üye sayısı dokuza yükseldi.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan MicroStrategy, yönetim kurulunu kripto para piyasasının deneyimli isimleriyle güçlendiriyor. Şirket, toplam Bitcoin (BTC) varlıklarını 439.000'e çıkararak kurumsal yapısını da sağlamlaştırma yolunda ilerliyor.

MicroStrategy Yönetimi Kripto Dünyasından Önemli İsimlerle Güçleniyor

MicroStrategy'nin yönetim kuruluna katılan isimler arasında en dikkat çekeni Brian Brooks oldu. Mayıs 2021'den Ağustos 2021'e kadar Binance.US'in CEO'luğunu üstlenen Brooks, Eylül 2018'den Mart 2020'ye kadar Coinbase'in baş hukuk sorumlusu olarak görev yaptı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinden Jane Dietze, 7,2 milyar dolarlık Brown Üniversitesi vakıf fonunun yönetiminden sorumlu. Dietze aynı zamanda Mike Novogratz'ın kurucusu olduğu Galaxy Digital'in yönetim kurulunda da yer alıyor.

Fanatics'in baş hukuk sorumlusu Gregg Winiarski de tecrübeli bir isim olarak dikkat çekiyor. MicroStrategy'nin yeni yönetim kurulu üyelerine sunduğu hisse paketi 2 milyon dolar değerinde ve dört yılda hak kazanılacak şekilde planlandı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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