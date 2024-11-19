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MicroStrategy hisseleri Bitcoin performansını üçe katladı

MicroStrategy hisseleri Bitcoin performansını üçe katladı
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Wall Street'in önde gelen kurumları MicroStrategy hisselerine yönelik pozisyonlarını önemli ölçüde yükseltti. Vanguard Group ve Capital International Investors üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 1.000'lik artışla 16'şar milyon hisse alırken, Morgan Stanley pozisyonunu yüzde 500 genişletti. Şirketin Bitcoin (BTC) varlıkları 29,7 milyar dolara ulaştı.

İş zekası şirketi MicroStrategy, Bitcoin'e kurumsal yatırımın en karlı yolu olmaya devam ediyor. Benchmark analisti Mark Palmer, şirketin ABD sermaye piyasalarından elde ettiği kaldıraç avantajı sayesinde spot Bitcoin ETF'lerinden farklılaştığını vurguladı. Bu strateji, şirket hisselerinin yılbaşından bu yana yüzde 450 değer kazanmasını sağladı.

Wall Street Devlerinden MicroStrategy Hisselerine Akın

MicroStrategy'nin kurumsal yatırımcı sayısı 667'den 738'e yükseldi. Toplam yatırım değeri 15,3 milyar doları buldu. Goldman Sachs ve Bank of America da sırasıyla 696.000 ve 766.000 hisselik alım gerçekleştirdi. State Street ve Susquehanna toplam 5,3 milyon MSTR hissesi satın aldı.

Getiri açısından Bitcoin'i geride bırakan MicroStrategy hisseleri, yeni rekor seviyelere ulaştı. Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 110 değer kazanırken, MicroStrategy hisseleri yüzde 450 kazandırdı.

Şirketin 331.200 BTC'lik varlığı ve kaldıraçlı yatırım stratejisi, kurumsal yatırımcılar için benzersiz bir fırsat yaratıyor. MicroStrategy'nin piyasa değeri 78 milyar dolara ulaşırken, hisse başına fiyat 384 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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