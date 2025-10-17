Haberler

MegaETH erken yatırımcı paylarını geri aldı

MegaETH erken yatırımcı paylarını geri aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Layer 2 projesi MegaETH, mainnet ve token lansmanı öncesinde erken yatırımcılardan yüzde 4,75 oranında hisse geri alımı yaptı. İşlem, şirket hissesi ve token varantlarını kapsıyor.

Ethereum Layer 2 ağı üzerinde "gerçek zamanlı" işlem hızı hedefleyen MegaETH, belirtilmemiş erken dönem yatırımcılarından yüzde 4,75 oranında hisse geri satın aldığını duyurdu. MegaETH kurucu ortağı Shuyao Kong'un açıklamalarına göre işlem, şirket ana 2025 yılının sonlarına doğru beklenen mainnet ve token lansmanı öncesinde gerçekleştirildi.

MegaETH Token Lansmanı Öncesi Yatırımcı Hisselerini Geri Aldı

MegaETH kurucu ortağı Shuyao Kong'un açıklamasına göre, geri alım işlemi yaz aylarında tamamlandı ve Dragonfly ile Echo gibi kilit hissedarların onayıyla yasal prosedürlere uygun biçimde gerçekleştirildi. İşlemin finansal detayları açıklanmasa da Kong, değerlemenin tohum turundaki 100 milyon dolar üzeri "dokuz haneli" seviyenin üstünde gerçekleştiğini belirtti.

Kong, bazı erken yatırımcıların fonlarını kapattığını ve pozisyonlarını tasfiye etmek istediklerini ifade ederek, "İkincil bir piyasa olmadığı için alıcı olarak sadece MegaETH ekibi devreye girebildi." dedi. Bu adımın, projenin mülkiyet yapısını sadeleştirdiğini ve ekibin uzun vadeli bağlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

MegaETH'nin bu hamlesi, genellikle token lansmanından sonra görülen alımların aksine, önceden yapılan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yaklaşımın, halka açık aşamaya geçmeden önce paydaş uyumunu optimize ettiğini belirtti.

Proje, daha önce Cobie'nin kurucusu Jordan Fish'in öncülüğündeki Echo platformu üzerinden yapılan melek yatırım turunda üç dakikadan kısa sürede 10 milyon dolar toplamıştı. Ayrıca "The Fluffle" adlı NFT koleksiyonu üzerinden yapılan topluluk satışında 13 milyon dolar gelir elde edilmişti.

MegaETH'nin token satışı ise 15–27 Ekim tarihleri arasında Cobie'nin Sonar platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Ana ağın ve token üretim etkinliğinin (TGE) kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
title