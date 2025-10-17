MegaETH erken yatırımcı paylarını geri aldı

Ethereum Layer 2 ağı üzerinde "gerçek zamanlı" işlem hızı hedefleyen MegaETH, belirtilmemiş erken dönem yatırımcılarından yüzde 4,75 oranında hisse geri satın aldığını duyurdu. MegaETH kurucu ortağı Shuyao Kong'un açıklamalarına göre işlem, şirket ana 2025 yılının sonlarına doğru beklenen mainnet ve token lansmanı öncesinde gerçekleştirildi.

MegaETH Token Lansmanı Öncesi Yatırımcı Hisselerini Geri Aldı

MegaETH kurucu ortağı Shuyao Kong'un açıklamasına göre, geri alım işlemi yaz aylarında tamamlandı ve Dragonfly ile Echo gibi kilit hissedarların onayıyla yasal prosedürlere uygun biçimde gerçekleştirildi. İşlemin finansal detayları açıklanmasa da Kong, değerlemenin tohum turundaki 100 milyon dolar üzeri "dokuz haneli" seviyenin üstünde gerçekleştiğini belirtti.

Kong, bazı erken yatırımcıların fonlarını kapattığını ve pozisyonlarını tasfiye etmek istediklerini ifade ederek, "İkincil bir piyasa olmadığı için alıcı olarak sadece MegaETH ekibi devreye girebildi." dedi. Bu adımın, projenin mülkiyet yapısını sadeleştirdiğini ve ekibin uzun vadeli bağlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

MegaETH'nin bu hamlesi, genellikle token lansmanından sonra görülen alımların aksine, önceden yapılan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yaklaşımın, halka açık aşamaya geçmeden önce paydaş uyumunu optimize ettiğini belirtti.

Proje, daha önce Cobie'nin kurucusu Jordan Fish'in öncülüğündeki Echo platformu üzerinden yapılan melek yatırım turunda üç dakikadan kısa sürede 10 milyon dolar toplamıştı. Ayrıca "The Fluffle" adlı NFT koleksiyonu üzerinden yapılan topluluk satışında 13 milyon dolar gelir elde edilmişti.

MegaETH'nin token satışı ise 15–27 Ekim tarihleri arasında Cobie'nin Sonar platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Ana ağın ve token üretim etkinliğinin (TGE) kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.