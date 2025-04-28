Mayıs 2025'te Takip Edilmesi Gereken 5 Meme Coin

1. Turbo (TURBO)

TURBO, son iki haftada yüzde 191'den fazla değer kazanarak 0,004313 dolara yükseldi. Şu anda 0,004842 dolar direncini test ediyor. Bu ayın en iyi performans gösteren meme coin'lerinden biri olan TURBO, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fiyatın 0,004842 doların üzerine çıkması durumunda, hedef 0,006857 dolar olabilir. Ancak direnç aşılamazsa, fiyatın 0,003304 dolara kadar gerilemesi mümkün, bu da mevcut yükseliş trendini tersine çevirebilir.

2. Neiro Ethereum (NEIRO)

NEIRO, yalnızca bir haftada yüzde 256 artış göstererek 0,0661 dolara ulaştı ve dört ayın zirvesine çıktı. 0,0715 dolar direncinin aşılması hâlinde 0,0845 dolara, ardından 0,1000 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

Ancak direnç kırılamazsa, fiyatın 0,0568 dolara, hatta 0,0446 dolara kadar düşmesi söz konusu olabilir.

3. Brett (BRETT)

BRETT, son iki haftada yüzde 120 yükselerek 0,054 dolardan işlem görüyor. Base ağındaki meme coin'lere artan ilgiyle dikkat çeken BRETT, güçlü bir yatırımcı talebiyle karşı karşıya.

0,058 dolarlık direncin aşılması hâlinde fiyatın 0,072 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak direnç kırılamazsa, 0,052 dolar seviyesine, oradan da 0,042 dolara gerileme riski bulunuyor.

Bitget Wallet COO'su Alvin Kan'a göre, Base ağındaki coin'ler büyüse de Solana hala piyasa lideri:

"Solana hâlâ daha hızlı, daha ucuz ve viral projelere destek veren büyük bir topluluğa sahip. Base büyüyor, ancak Solana'nın enerjisini yakalamış değil."

4. Official Trump (TRUMP)

TRUMP, son haftada yüzde 60 artışla 12,14 dolara yükseldi. ABD Başkanı'nın siyasi açıklamaları ve piyasadaki dalgalanmalar bu coin'in yeniden popülerleşmesini sağladı.

12,57 dolar direncinin aşılması hâlinde TRUMP, 14,53 dolara kadar yükselebilir. Ancak bu seviye korunamazsa fiyatın 11,44 dolara, hatta 10,29 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

5. Pudgy Penguins (PENGU)

Ocak ayından bu yana sert dalgalanmalar yaşayan PENGU, son iki haftada yüzde 118 artışla 0,00846 dolara çıktı. 0,01007 dolar direncinin aşılması hâlinde daha fazla yatırımcı ilgisi çekebilir ve yükseliş ivmesi devam edebilir.

Ancak direnç kırılamazsa, fiyatın 0,00718 dolara ve daha kötü bir senaryoda 0,00549 dolara kadar düşmesi mümkün.