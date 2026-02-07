Haberler

MARA Holdings kripto satışları sürerken 87 milyon dolarlık Bitcoin transfer etti

MARA Holdings kripto satışları sürerken 87 milyon dolarlık Bitcoin transfer etti
Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, piyasadaki sert düşüşün ortasında yaklaşık 87,4 milyon dolar değerinde 1.317 BTC'yi birden fazla cüzdan ve borsa adresine aktardı.

Zincir üstü verilere göre MARA Holdings, son 13 saat içinde büyük çaplı Bitcoin transferleri gerçekleştirdi. Arkham verilerinin ortaya koyduğu en büyük dilim, dijital varlık yöneticisi Two Prime'a bağlı bir adrese gönderilen 653,773 BTC (43,4 milyon dolar) oldu. Şirket kısa süre sonra aynı adrese 8,999 BTC (yaklaşık 597.000 dolar) daha aktardı.

TRANSFERLERDE BİTGO DA YER ALDI

Diğer giden transferler arasında BitGo'ya bağlı adreslere yapılan 200 BTC ve 99,99 BTC'lik işlemler dikkat çekti. Bunlara ek olarak 355 BTC, kimliği belirlenemeyen farklı cüzdanlara dağıtıldı.

MARA'nın bu hamleleri, kripto piyasasındaki sert geri çekilmeyle eş zamanlı geldi. Bitcoin Perşembe günü bir ara 60.000 dolara kadar geriledi ve son 24 saatte yüzde 5,8 değer kaybederek Cuma sabahı itibarıyla 66.417 dolardan işlem gördü.

MADENCİ HİSSELERİ SERT GERİLEDİ

Piyasadaki düşüş madenci hisselerini de vurdu. MARA'nın Nasdaq'taki hisseleri yüzde 18,72 düşerek 6,73 dolardan kapandı. Şirketin aylık kaybı yüzde 34,72'ye ulaştı. Sektördeki diğer büyük madenciler de benzer bir tablo sergiledi. IREN hisseleri yüzde 11,46, CleanSpark ise yüzde 19,13 geriledi.

Burak KÖSE
