MARA Holdings, Exaion'daki çoğunluk hissesini satın aldı

Nasdaq'ta işlem gören MARA Holdings (MARA), veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteren Exaion'daki çoğunluk payını resmen devraldığını cuma günü yaptığı açıklamayla duyurdu. MARA France bünyesinde gerçekleştirilen ve ağustos ayında imzalanan anlaşma, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından tamamlandı. MARA, Exaion'un eski ana şirketi EDF Pulse Ventures'a çoğunluk hissesi karşılığında 168 milyon dolar nakit ödeme yapmıştı.

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN EGEMENLİK İNCELEMESİ

İşlemin tamamlanması sürecinde Fransız hükümeti, yabancı yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlara müdahale yetkisini kullanarak anlaşmayı egemenlik kaygıları açısından incelemeye aldı. Söz konusu bu inceleme, işlemin onay sürecini uzatan temel faktörlerden biri oldu.

Anlaşma kapsamında kurulan stratejik ortaklık çerçevesinde, milyarder Xavier Niel'in yatırım şirketi NJJ Capital, MARA France'ta yüzde 10 hisse satın aldı. EDF Grubu ise azınlık hissedar olarak kalmaya ve Exaion'un müşterisi olmaya devam edecek.

YÖNETİM KURULU YENİDEN YAPILANDIRILDI

Yeni yapıya göre Exaion'un yönetim kurulu MARA tarafından atanan üç, EDF Pulse Ventures tarafından atanan üç ve NJJ tarafından atanan bir temsilcinin yanı sıra şirketin CEO'su ve kurucu ortağından oluşacak. Xavier Niel ve MARA CEO'su Fred Thiel de yönetim kurulunda yer alacak.

Şirketler cuma günkü ortak açıklamalarında, ortaklığın amacını Exaion'un büyümesini hızlandırmak, güvenli bulut hizmetleri ve yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki kapasitesini güçlendirmek ve Fransa merkezli şirketin dijital altyapıda Avrupa lideri olmasını sağlamak şeklinde özetledi.

Enerji devi EDF Grubu, yaklaşık 41 milyon müşteriye enerji ve hizmet sağlıyor ve açıklamaya göre 2025 yılında 113,3 milyar euro konsolide satış geliri elde etti.

Hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 40 değer kaybeden MARA, önümüzdeki hafta çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayacak. Şirket, bir önceki çeyrekte Bitcoin operasyonlarını enerji ve yapay zeka varlıklarıyla birleştirerek rekor düzeyde 123 milyon dolar kâr elde etmişti.