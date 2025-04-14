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Mantra (OM) çöküşün ardından sert yükseldi

Mantra (OM) çöküşün ardından sert yükseldi
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Mantra'nın yerel kripto para birimi olan OM tokenında beklenmedik çöküş ve ardından gelen yüzde 200'lük yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti. Proje ekibine yönelik "halı çekme" iddiaları ve LUNA benzeri senaryolar konuşulurken, uzmanlar yeni düşüş riskine karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Kripto piyasasında bu hafta Mantra'nın (OM) dalgalı fiyat hareketleri öne çıktı. Token, proje ekibine yönelik iddialar nedeniyle hafta sonu yüzde 90'a yakın değer kaybı yaşadı ancak sonrasında hızlı bir toparlanma gerçekleştirdi. Yatırımcılar ise gelecekteki olası risklere karşı hala temkinli duruyor.

Mantra (OM) Fiyatı Çöküş Sonrasında Yükselişe Geçti

Mantra'nın OM token'ı, çöküşe kadar giden sert iddialara rağmen hafta sonu yaşadığı keskin düşüşün sonrasında beklenmedik bir toparlanma kaydetti. Token fiyatı, 14 Nisan itibarıyla 0,37 dolardan 1,10 dolar seviyesine kadar yükselerek yüzde 200 civarında artış gösterdi. Toplulukta "halı çekme" olarak adlandırılan dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkması ve token arzının büyük bölümünü ekibin kontrol ediyor olduğu söylentileri, bu hızlı düşüşün başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Mantra kurucu ortağı JP Mullin, ekibin projeden kaçmadığını belirterek topluluğu sakinleştirmeye çalıştı. Mullin, resmi Telegram grubunun "hala çevrimiçi" olduğunu ve hiçbir yere gitmediklerini ifade etti. OM token varlıklarının kanıtı için bir doğrulama adresi paylaşan Mullin, çöküşün "bazı merkezi borsaların pervasız zorunlu kapatma işlemlerinden" kaynaklandığını savundu. Buna göre, yüksek riskli kredilerin teminatı olarak kullanılan OM token'ları, piyasa oynaklığı ve azalan teminat değerleri nedeniyle hızla tasfiye edildi.

Merkezi borsalar, olası iflasları önlemek amacıyla piyasa oynaklığında kredi risk parametrelerini değiştirebiliyor. OKX (merkezi borsa) gibi platformların Mantra'nın ekim 2024'teki tokenomik güncellemesinden bu yana farklı kriterler uyguladığı bildiriliyor. Özellikle söz konusu güncelleme, OM token arzının 888.888.888 adetten 1.777.777.777 adede çıkarılmasını ve yıllık yüzde 8 enflasyon sınırlamasından sınırsız enflasyona geçilmesini içeriyordu.

OKX CEO'su Star Xu, Mantra'yı "büyük bir skandal" olarak nitelendirirken, çöküşün perde arkasına dair daha fazla rapor yayınlayacağını belirtti. Bununla birlikte, OM token fiyatındaki hızlı toparlanma, kripto piyasasında bir "boğa tuzağı" endişesini de beraberinde getiriyor. Mayıs 2022'de Terra'nın LUNA'sında görülen kısa süreli yükselişlerin ardından yaşanan kalıcı düşüş, birçok analiste göre OM için de benzer bir riski işaret ediyor.

Analistler, OM tokenının uzun vadede toparlanabilmesi için ekibin şeffaflığı artırmasını ve projenin kredibilitesini yeniden inşa etmesini öneriyor. Aksi takdirde, geçici fiyat sıçramalarının yeni bir düşüş döngüsünü engelleyemeyeceği uyarısında bulunuyorlar.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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