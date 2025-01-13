Mango Markets faaliyetlerini sonlandırıyor

Kripto para sektöründe merkeziyetsiz borsaların karşılaştığı yasal zorluklar devam ediyor. 2021'de kurulan ve ağustos ayında 70 milyon dolar değerinde token satışı gerçekleştiren Mango Markets, kayıtsız menkul kıymet satışı ve kayıtsız aracı hizmetler suçlamalarıyla SEC'in incelemesine takıldı.

SEC Baskısı Mango Markets Projesini Bitirdi

Mango Markets'ın kapanmasına yol açan süreç, Ekim 2022'de kripto yatırımcısı Avraham "Avi" Eisenberg'in platformdan 100 milyon doları aşan bir değerde varlığı ele geçirmesiyle başladı. Eisenberg, bir topluluk yönetişim oylamasının ardından 67 milyon doları iade etse de 40 milyon doları elinde tuttu.

SEC, 27 Eylül 2024'te Mango DAO ve Blockworks Foundation'a karşı dava açtı. Komisyon, platformun Ağustos 2021'de MNGO yönetişim tokenlarının satışıyla 70 milyon dolardan fazla fon toplayarak 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nı ihlal ettiğini belirledi.

Platformun kilitli toplam değeri Kasım 2021'de ulaştığı 210 milyon dolarlık zirve seviyesinden yüzde 95,7 düşüşle 9 milyon dolara geriledi. Mango DAO, Ağustos 2024'te SEC ile 223.228 dolar karşılığında uzlaşma kararı aldı. Bu kararı, Eylül 2024'te CFTC ile 500.000 dolarlık başka bir uzlaşma takip etti.

Platform, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıcılarından pozisyonlarını kapatmalarını istedi. 13 Ocak'ta yürürlüğe girecek yönetişim teklifleri, borç verme ve alma işlemlerini sonlandırarak platformun kapanış sürecini başlatacak.