Malezya merkez bankası 2026'da üç stablecoin ve tokenize mevduat girişimi başlatacak

Güncelleme:
Malezya merkez bankası Bank Negara Malaysia, bu yıl yerel para birimi ringgit tabanlı stablecoinler ve tokenize mevduatlar için toptan ödeme odaklı üç pilot projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Malezya'nın merkez bankası Bank Negara Malaysia (BNM), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dijital Varlık İnovasyon Merkezi'nin (DAIH) 2026 yılı için hem yurt içi hem de sınır ötesi toptan ödeme kullanım senaryolarına odaklanan üç projeyi bünyesine aldığını duyurdu. DAIH, Malezya'nın kripto alanındaki yenilikleri teşvik etmek amacıyla kurduğu düzenleyici test ortamı olarak öne çıkıyor.

ÜÇ AYRI PROJE HAYATA GEÇİYOR

DAIH'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre projelerden ilki Standard Chartered Bank Malaysia ve Capital A öncülüğünde yürütülecek bir işletmeler arası (B2B) ringgit stablecoin uzlaşma girişimi olacak. Diğer iki proje ise sırasıyla Maybank ve CIMB tarafından yönetilen, ödemelere yönelik tokenize mevduat çalışmalarından oluşuyor.

BNM, duyurusunda bu testlerin önemine dikkat çekerek, "Bu testler, BNM'nin parasal ve finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirmesine ve belirlenen alanlarda politika yönelimimizi şekillendirmesine olanak tanıyacaktır" ifadelerini kullandı. Banka ayrıca, "BNM, 2026 yılı sonuna kadar ringgit stablecoinlerin ve tokenize mevduatların kullanımına ilişkin daha kapsamlı bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir" açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARASI İLE ENTEGRASYON

BNM, söz konusu girişimlerin merkez bankasının toptan CBDC (merkez bankası dijital parası) üzerinde sürdürdüğü mevcut çalışmalarla entegre edilebileceğini de belirtti.

Burak KÖSE
500

