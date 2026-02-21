Haberler

Malezya'da 12 polis memuru kripto para gasp şüphesiyle gözaltına alındı

Malezya'da 12 polis memuru kripto para gasp şüphesiyle gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya makamları, Kuala Lumpur yakınlarında bir grup Çinli vatandaştan yaklaşık 200.000 ringgit (51.000 dolar) değerinde kripto para gasp ettikleri iddiasıyla 12 polis memurunu gözaltına aldı. Olay, ülkedeki yolsuzlukla mücadele tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Selangor Eyaleti Emniyet Müdürü Shazeli Kahar, gözaltı kararlarının, 6 Şubat'ta mağdurlardan birinin yaptığı şikâyetin ardından başlatılan soruşturmaya dayandığını belirtti. Yerel basına göre, yaşları 25 ile 45 arasında değişen sekiz Çinli vatandaş, polislerin gece yarısı Kuala Lumpur dışındaki Kajang bölgesinde bir müstakil eve baskın düzenlediğini, telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına el koyduğunu ve mağdurlardan birini belirli bir kripto para hesabına dijital varlık transferi yapmaya zorladığını iddia etti.

Kahar, "Derhal harekete geçildi ve 12 polis memuru soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltına alındı" dedi. Yetkili, davanın bir yabancı uyruklu kişinin kripto para varlıklarını hedef alan toplu soygun olarak değerlendirildiğini ekledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VURGUSU

Kahar, Selangor polis teşkilatının "suç faaliyetlerine karışan hiçbir memur veya personelle uzlaşmayacağını" belirterek soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekti.

Gözaltılar, Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskandar'ın devlet kurumlarındaki yolsuzluğun mercek altında olduğu yönündeki uyarısının ardından birkaç gün sonra geldi. Kral, pazartesi günü yaptığı açıklamada polis de dâhil olmak üzere çeşitli kurumlardaki yolsuz kişilerin "radarında" olduğunu belirterek "Hiçbir şey bilmediğimi sanmayın. Benim de kendi istihbaratım var" ifadelerini kullandı.

Malezya hükümeti de Başbakan Enver İbrahim'in 2022'de göreve gelmesinin ardından yolsuzlukla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hükümet, son aylarda kamu sektöründeki yetki istismarını önlemeye yönelik kapsamlı bir hamle kapsamında çok sayıda üst düzey yetkili ve tanınmış isim hakkında dava açtı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem